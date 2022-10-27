Государство облегчит положение близких клиентов домов попечения

Согласно законопроекту, в 2023 году государство инвестирует 40 миллионов евро в улучшение доступности и качества общих услуг по уходу, в 2024 году из государственного бюджета в доходную базу местного самоуправления будет внесено около 57 миллионов евро, а к 2026 году финансирование увеличится до 62 миллионов евро.

По словам министра социальной защиты Сигне Рийсало, после полутора лет подготовки реформы Министерство социальных дел выработало решение, благодаря которому услуги помощи пожилым людям станут доступнее, а качество услуг улучшится. «К сожалению, государство не может избавить близкого человека от душевной боли, но может предложить поддержку и условия для лучшего ухода как в домах попечения, так и по месту проживания, - сказала Рийсало. – Деньги, выделяемые самоуправлениям, должны использоваться для обеспечения ухода на дому в дополнение к финансированию платы за место в доме попечения. В зависимости от потребностей человека, в приоритете все же должна быть возможность обеспечить условия для того, чтобы он мог продолжать жить дома, пользуясь соответствующими услугами поддержки».

Министр здравоохранения и труда Пеэп Петерсон отметил важность проделанной работы, в результате которой система социального обеспечения Эстонии получит самую большую государственную поддержку за всю историю. «Благодаря таким инвестициям каждая семья, в которой есть человек, нуждающийся в особой поддержке, будет экономить в среднем 6000 евро в год. Это означает, что у людей появится больше уверенности в том, что их близкие получат необходимую заботу, а бюджет семьи будет сохранен. Очень важно, чтобы улучшилось качество услуг по уходу на дому». Петерсон добавил, что работа над реформой системы попечения активно продолжается. «Чтобы лучше согласовать наше сотрудничество с самоуправлениями, мы организовали регулярные встречи, на которых рассматриваем текущую ситуацию. У самоуправлений есть еще полгода для того, чтобы существенно улучшить существующее положение».



Прогнозируется, что в 2023 году средняя плата за место в доме попечения для человека с высокой потребностью в уходе составит 1300 евро в месяц. Половина этой суммы в будущем будет оплачиваться местным самоуправлением. К апрелю расчетная средняя пенсия составит примерно 700 евро, что позволит человеку покрыть другую половину.