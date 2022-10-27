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Кая Каллас: нельзя занимать нейтральную позицию на тему войны в Украине

Эрик Калда
Кая Каллас: нельзя занимать нейтральную позицию на тему войны в Украине
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Кая Каллас.
Кая Каллас. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Премьер-министр Кая Каллас отметила на сегодняшней пресс-конференции правительства, что нельзя занимать нейтральную позицию по войне в Украине, поскольку это означает равнодушие.

«Нейтралитет – это не мировоззрение, а равнодушие к насилию, происходящему в Украине», – подчеркнула Каллас.

По ее словам, равнодушие означает также поддержку зла в этой войне, а его последствия люди ощущают только когда сами оказываются в беде и к ним никто не приходит на помощь.

Напомним, что накануне заместитель председателя Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме в прямом эфире Rus.ERR заявил, что партия с самого начала придерживалась нейтральной линии в разговорах о войне и поддерживает не Украину или Россию, а мир.

Тема была поднята, когда в передаче обсуждались рейтинги, и Хельме указал, что русскоязычное население продолжает тянуться к Центристской партии. «Говорят, это наша партия», – пояснил он.

А поддержку EKRE он считает отчасти результатом пребывания Мартина Хельме на посту министра, а также видит причину в том, что партия оставалась достаточно нейтральной по отношению к войне: «Мы считаем, что самый лучший выход – это мирный договор, как бы сложно это ни было для обеих сторон – так люди хотя бы не будут погибать. Мы не за Россию и не за Украину, мы за мир».

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