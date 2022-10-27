Кая Каллас: нельзя занимать нейтральную позицию на тему войны в Украине

«Нейтралитет – это не мировоззрение, а равнодушие к насилию, происходящему в Украине», – подчеркнула Каллас.

По ее словам, равнодушие означает также поддержку зла в этой войне, а его последствия люди ощущают только когда сами оказываются в беде и к ним никто не приходит на помощь.

Напомним, что накануне заместитель председателя Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме в прямом эфире Rus.ERR заявил, что партия с самого начала придерживалась нейтральной линии в разговорах о войне и поддерживает не Украину или Россию, а мир.

Тема была поднята, когда в передаче обсуждались рейтинги, и Хельме указал, что русскоязычное население продолжает тянуться к Центристской партии. «Говорят, это наша партия», – пояснил он.