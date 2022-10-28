У торговцев падают продажи

По словам аналитика Департамента статистики Йоханны Линды Пихлак, на снижение дохода от продаж у предприятий розничной торговли в сентябре более всего повлияли магазины промышленных товаров, где продажи снизились на 11%. «Доход от продаж снизился в большинстве сфер, продажи в сравнении с сентябрем прошлого года выросли на 1% лишь у магазинов, продающих бывшие в употреблении товары, и не у магазинов, т.е. у киосков, рынков и в прямых продажах», - добавила Пихлак.

Среди магазинов промышленных товаров доход от продаж более всего (на 22%) снизился у магазинов, торгующих товарами по почте или онлайн. Доход от продаж уменьшился также у магазинов, продающих товары для дома, бытовую технику, метизы и строительные материалы (14%), у магазинов, продающих текстильные изделия, одежду и обувь (12%), у других неспециализированных магазинов, где преобладают промышленные товары, (т. н. универмаги; 10%), у других специализированных магазинов, предлагающих, в основном, компьютеры и аксессуары для них, книги, спортивные товары, игры, игрушки и прочее (7%), а также у аптек и магазинов косметических товаров (4%).

Продажи продовольственных магазинов по сравнению с тем же месяцем прошлого года снизились на 4%. При этом доход от продаж у предприятий, занимающихся розничной продажей моторного топлива, увеличился на 10%.

По сравнению с августом доход от продаж у предприятий розничной торговли в сентябре уменьшился на 6%. На основе сезонно и календарно скорректированных данных снижение составило 1%.