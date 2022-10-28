Исследование: автомобили с какими двигателями ездят по дорогам Эстонии сегодня и какие будут ездить по ним в будущем?

«Следует также отметить, что когда мы спрашивали у респондентов, какую машину они планируют купить на смену имеющейся, то самым популярным ответом жителей рядных и парных домов было желание приобрести электромобиль (23% опрошенных). Твердое намерение стать владельцем гибрида выразили 18%, и подключаемого гибрида – те же 18%. Это означает, что почти половина жителей рядных и парных домов желают обладать автомобилем, который можно заряжать от электросети», — сказала Мейус.

У проживающих в квартирах также можно отметить явную смену тенденций в покупке автомобиля. Хотя дизельные (22%) и бензиновые двигатели (20%) по-прежнему остаются наиболее популярными, отмечается растущий интерес к гибридам (19%), электромобилям (9%) и подключаемым гибридам (9%). Предпочтения жильцов частных домов к тому или иному автомобилю непосредственно зависят от места жительства; так, в сельских районах предпочтения явно склоняются в пользу дизельных двигателей (29%).

Конечно, покупка и содержание автомобиля связаны также с доходами людей. Исследование показало, что наибольшее число владельцев электромобилей, гибридов и подключаемых гибридов насчитывается среди тех, чьи доходы выше средних показателей. На вопрос, какой автомобиль вы бы выбрали, если бы все они стоили одинаково, чаще всего отвечали, что в таком случае выбор был бы сделан в пользу гибрида или электромобиля.

Наименьший интерес – на уровне 0-2% – жители Эстонии проявляют к автомобилям, работающим на сжиженном LPG и сжатом CNG газе. Чуть большая заинтересованность проявилась к автомобилям, использующим в качестве топлива водород. Такой интерес значительно чаще встречается у мужчин (5%), чем у женщин (1%). Однако, если бы цены на автомобили были одинаковыми, интерес к автомобилю с водородным двигателем составил бы порядка 10% среди мужчин и 3% среди женщин.

В то время как в Эстонии в настоящее время наиболее популярны автомобили с бензиновым двигателем, в других странах Балтии, напротив, – с дизельным. В Литве автомобилями с дизельным двигателем обладает 71% опрошенных, в Латвии – 61%, а в Эстонии – 47%. По дорогам Латвии и Литвы ездит больше автомобилей с газовым двигателем, а в Эстонии – с электрическим и гибридным.