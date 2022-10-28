Министр Тынис Лукас в Нарве обсудит с руководителями образования переход на эстоноязычное обучение

"Считаю очень необходимым разъяснить руководителям образования города цели Эстонского государства по переходу на полную систему образования на эстонском языке и выслушать их мысли и предложения, чтобы мы могли подготовить и осуществить это совместными усилиями. Переход на эстоноязычное обучение будет происходить поэтапно. У нас есть почти два года на первоначальную подготовку и работа с учебными заведениями будет продолжена, чтобы к 2029 году все эстонские школы от Нарвы до Валга перешли на эстоноязычное образование», — сказал Лукас.