Министр образования и науки Тынис Лукас встретится сегодня, 28 октября, с руководителями сферы образования Нарвы, чтобы за круглым столом обсудить переход на эстоноязычное образование.
Министр Тынис Лукас в Нарве обсудит с руководителями образования переход на эстоноязычное обучение
Министр Тынис Лукас подчеркнул, что готовность учебных заведений Нарвы к переходу на обучение на эстонском языке является одним из ключевых вопросов.
"Считаю очень необходимым разъяснить руководителям образования города цели Эстонского государства по переходу на полную систему образования на эстонском языке и выслушать их мысли и предложения, чтобы мы могли подготовить и осуществить это совместными усилиями. Переход на эстоноязычное обучение будет происходить поэтапно. У нас есть почти два года на первоначальную подготовку и работа с учебными заведениями будет продолжена, чтобы к 2029 году все эстонские школы от Нарвы до Валга перешли на эстоноязычное образование», — сказал Лукас.
На сегодняшнем круглом столе в Нарве примут участие министр, представители министерства и директора школ Нарвы. В ходе встречи будут обсуждаться темы, связанные с переходом на эстонское образование, будет представлен последний план действий, а также заслушаны отзывы директоров школ.
Круглый стол пройдет с 13:45 до 15:15 в Нарвском колледже Тартуского университета.