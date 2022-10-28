МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 29.10-03.11: ⟩ Куда пойти на выходных и в будни

КУЛЬТУРА

Воскресенье, 30 октября

* В Нарве по ул. Вабадузе, 20 в 11.00 - "Ленивая Лийсу", детский спектакль театра "Ильмарине". Для детей от 4-х лет. Длительность - 35 минут. Билет - 5 евро.

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 13.00 - фольклорный праздник "Rahvakultuuri killukesed" / "Фрагменты народной культуры". В гостях - еврейская община Ида-Вирумаа. Вход бесплатный.

* В клубе "Ору" в 15.00 - юбилейный концерт "По волнам нашей памяти" ансамбля народной песни "Сладка ягода". Вход бесплатный. Тел. 5192 7630.

Вторник, 1 ноября

* В Белом зале Кохтла-Ярвеского музея сланца в 14.00 - открытие выставки художественной студии "Algus".

Четверг, 3 ноября

* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 19.00 - спектакль "Yerma 9 PM" / "Йерма 9 РМ". Билет - 16-22 евро.

СПОРТ

Воскресенье, 30 октября

* В спортзале Ийзакуской гимназии в 14.00 - народная лига по баскетболу: "Alutaguse" -БК "HITO"/БК "Karjamaa".

* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею: "Viru Sputnik" (Кохтла-Ярве) - ХК "Everest" (Кохтла-Ярве).

* В Йыхвиском спортхолле в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: ФК "Phoenix" (Йыхви) - "Dünamo" (Румму).

РАЗНОЕ

Воскресенье, 30 октября

* В клубе "Сомпа" в 14.00 - вечер отдыха для сеньоров. Концертная и развлекательная программа. Билет - 3 евро. Информация и регистрация по тел. 3327 730

Среда, 2 ноября

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - вязальная мастерская. Информация по тел. 337 0536, Герри Оргма.