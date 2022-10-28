В Нарве возникли споры относительно размера оклада Дениса Ларченко

Во время обсуждения этого вопроса группа оппозиционных депутатов предложила платить Ларченко 500 евро в месяц, но не заручилась поддержкой других членов горсобрания. В итоге размер возмещения, полагающийся второму зампреду, составит 1000 евро. Первый зампред - выбранная по списку "Эстонии 200" Наталия Умарова - получает 1500 евро в месяц.

Как в пятницу сказал rus.err.ee председатель оппозиционной фракции "На благо Нарвы" Алексей Евграфов, по мнению оппозиции, в данном случае было нарушено положение городского порядка о размере платы председателю горсобрания и его заместителям. По его словам, заместитель или заместители не могут получать более 50% от максимального допустимого оклада председателя, который составляет 4000 евро.

"То есть на двоих эта сумма не должна превышать 2000 евро. А сейчас она на 500 евро больше", - пояснил Евграфов.

Председатель Нарвского городского собрания Владимир Жаворонков из коалиционной фракции Narva Tulevik, никаких нарушений в этой ситуации не видит.

"Я сам считаю, что Ларченко мог бы работать бесплатно и голосовал против назначения ему компенсации, но, насколько мне известно, здесь все корректно. Общий зарплатный фонд [на руководство горсобранием] составляет 6000 евро. Председателю горсобрания можно платить до 4000 евро, его заместителям - половину этой суммы, то есть по 1000 евро каждому. Но в связи с тем, что я обхожусь городу в полцены - размер моего возмещения равен 2000 евро - свободный зарплатный фонд составляет не 2000, а 4000 евро. Из них 1500 евро получает Наталия Умарова, а еще 1000 евро - Денис Ларченко. Итого 2500 евро, а еще 1500 остается", - объяснил Жаворонков в разговоре с rus.err.ee.