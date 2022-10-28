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В Нарве возникли споры относительно размера оклада Дениса Ларченко

Эрик Калда
В Нарве возникли споры относительно размера оклада Дениса Ларченко
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Денис Ларченко.
Денис Ларченко. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Нарвское городское собрание в четверг утвердило компенсацию в размере 1000 евро, которую ежемесячно будет получать второй заместитель председателя представительного органа Денис Ларченко из партии "Эстония 200".

Во время обсуждения этого вопроса группа оппозиционных депутатов предложила платить Ларченко 500 евро в месяц, но не заручилась поддержкой других членов горсобрания. В итоге размер возмещения, полагающийся второму зампреду, составит 1000 евро. Первый зампред - выбранная по списку "Эстонии 200" Наталия Умарова - получает 1500 евро в месяц.

Как в пятницу сказал rus.err.ee председатель оппозиционной фракции "На благо Нарвы" Алексей Евграфов, по мнению оппозиции, в данном случае было нарушено положение городского порядка о размере платы председателю горсобрания и его заместителям. По его словам, заместитель или заместители не могут получать более 50% от максимального допустимого оклада председателя, который составляет 4000 евро.

"То есть на двоих эта сумма не должна превышать 2000 евро. А сейчас она на 500 евро больше", - пояснил Евграфов.

Председатель Нарвского городского собрания Владимир Жаворонков из коалиционной фракции Narva Tulevik, никаких нарушений в этой ситуации не видит.

"Я сам считаю, что Ларченко мог бы работать бесплатно и голосовал против назначения ему компенсации, но, насколько мне известно, здесь все корректно. Общий зарплатный фонд [на руководство горсобранием] составляет 6000 евро. Председателю горсобрания можно платить до 4000 евро, его заместителям - половину этой суммы, то есть по 1000 евро каждому. Но в связи с тем, что я обхожусь городу в полцены - размер моего возмещения равен 2000 евро - свободный зарплатный фонд составляет не 2000, а 4000 евро. Из них 1500 евро получает Наталия Умарова, а еще 1000 евро - Денис Ларченко. Итого 2500 евро, а еще 1500 остается", - объяснил Жаворонков в разговоре с rus.err.ee.

В горсобрании предыдущего созыва два зампреда получали по 1000 евро в месяц.

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