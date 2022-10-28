Коллектив Кренгольмской гимназии Нарвы просит отменить решение об увольнении Янович

Об этом говорится в письме, подписи под которым поставили свыше 40 представителей школьного коллектива. Копия обращения также была отправлена мэру Нарвы Катри Райк и в местную управу, пишет rus.err.

Авторы письма просят министерство продлить срок действия предписания, по которому Ирине Янович следовало получить степень магистра до 1 сентября. Также они просят государство провести переговоры с городом на предмет отмены решения об увольнении директора.