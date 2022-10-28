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Коллектив Кренгольмской гимназии Нарвы просит отменить решение об увольнении Янович

Erik Kalda
, ajakirjanik
Коллектив Кренгольмской гимназии Нарвы просит отменить решение об увольнении Янович
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Ирина Янович.
Ирина Янович. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Работники нарвской Кренгольмской гимназии обратились к Министерству образования и науки с просьбой поспособствовать отмене принятого городскими властями решения об увольнении директора школы Ирины Янович.

Об этом говорится в письме, подписи под которым поставили свыше 40 представителей школьного коллектива. Копия обращения также была отправлена мэру Нарвы Катри Райк и в местную управу, пишет rus.err.

Авторы письма просят министерство продлить срок действия предписания, по которому Ирине Янович следовало получить степень магистра до 1 сентября. Также они просят государство провести переговоры с городом на предмет отмены решения об увольнении директора.

Напомним, городская управа Нарвы уволила Ирину Янович 25 октября из-за того, что у нее нет степени магистра.

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