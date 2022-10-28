Работники нарвской Кренгольмской гимназии обратились к Министерству образования и науки с просьбой поспособствовать отмене принятого городскими властями решения об увольнении директора школы Ирины Янович.
Коллектив Кренгольмской гимназии Нарвы просит отменить решение об увольнении Янович
Коллектив Кренгольмской гимназии Нарвы просит отменить решение об увольнении Янович
Об этом говорится в письме, подписи под которым поставили свыше 40 представителей школьного коллектива. Копия обращения также была отправлена мэру Нарвы Катри Райк и в местную управу, пишет rus.err.
Авторы письма просят министерство продлить срок действия предписания, по которому Ирине Янович следовало получить степень магистра до 1 сентября. Также они просят государство провести переговоры с городом на предмет отмены решения об увольнении директора.
Напомним, городская управа Нарвы уволила Ирину Янович 25 октября из-за того, что у нее нет степени магистра.