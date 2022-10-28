Снятый в Нарве фильм покажут в Кохтла-Ярве

Весной 2022 года Нарвский дом эстонского языка запустил проект киноакадемии, в рамках которого 38 участников получили возможность практиковать эстонский язык, одновременно получая знания в сфере киноискусства и обучаясь актерскому мастерству. Преподавателями в академии стали профессионалы мира театра и кино Эстонии. После сдачи итогового экзамена 10 лучших выпускников киноакадемии получили роли в художественном фильме «Выбор».

«Цель домов эстонского языка – создание языковой среды, где можно изучать и практиковать эстонский язык не только на традиционных курсах, но и посредством неформального обучения, когда изучение языка и знакомство с эстонской культурой происходит через различные совместные занятия и мероприятия», – отметила руководитель Нарвского дома эстонского языка Фонда интеграции Анна Фарафонова. «Каждый год мы предлагаем для этого новые увлекательные форматы, такие как языковые лагеря, тандем-хор, рэп-опера, праздник совместного пения, арт-туры, походы и т. д. В этом году у изучающих язык была возможность принять участие в киноакадемии и поучаствовать в съемках настоящего фильма», – добавила Анна Фарафонова.

В творческой команде фильма были задействованы профессионалы, учителя эстонского языка и изучающие язык. Создание фильма поддержал Вируский кинофонд.

Авторы идеи и сценаристы — преподаватель Нарвского дома эстонского языка Юлия Вийрсалу и советник Министерства культуры Крисмар Росин. В создании фильма участвовали местные кинематографисты: режиссер Елена Пазилина, композитор и звукорежиссер Дмитрий Пийбе, оператор и режиссер монтажа Софья Костенкова, художник Татьяна Сонина, мастер по свету Алексей Земсков, художник по гримму Сигне Вийлоп, продюсер Юлия Вийрсалу и в качестве директора-администратора – руководитель Нарвского дома эстонского языка Анна Фарафонова.

Роль главной героини исполнила Анастасия Пылаева, помимо нее в фильме играют Танель Саар, Александр Жиленко, Герхард Сакс, Марина Малова, а также выпускники киноакадемии Нарвского дома эстонского языка.

Сюжет фильма «Выбор» основан на реальных событиях, которые происходили в конце 90-х в Нарве. Кинокартина рассказывает о женщине, работающей пограничником, которая должна сделать выбор между любовью и законом.