Вирумааский колледж хочет на месте готовить учителей естественных предметов

- Преподавание ида-вируским ученикам естественных предметов на хорошем уровне на эстонском языке - это ключевой фактор развития здешнего региона. Из Таллинна и Тарту не приезжает в Ида-Вирумаа достаточное количество учителей, то есть надо предпринять шаги для их подготовки на месте в Ида-Вирумаа, - сказала директор Вирумааского колледжа Таллиннского технического университета Маре Роозилехт.