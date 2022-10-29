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Вирумааский колледж хочет на месте готовить учителей естественных предметов

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Вирумааский колледж хочет на месте готовить учителей естественных предметов
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В эту среду полсотни учителей естественных предметов и руководителей сферы образования собрались в Вирумааском колледже, чтобы поучаствовать в дополнительном обучении и сообщить о своих ожиданиях и потребностях в будущем.
В эту среду полсотни учителей естественных предметов и руководителей сферы образования собрались в Вирумааском колледже, чтобы поучаствовать в дополнительном обучении и сообщить о своих ожиданиях и потребностях в будущем. Фото: Erakogu

Вирумааский колледж готов участвовать в подготовке учителей точных и естественных предметов, так как в регионе ощущается их острая нехватка. Министр образования посчитал это возможным, если это является самым быстрым и простым способом найти учителей.

- Преподавание ида-вируским ученикам естественных предметов на хорошем уровне на эстонском языке - это ключевой фактор развития здешнего региона. Из Таллинна и Тарту не приезжает в Ида-Вирумаа достаточное количество учителей, то есть надо предпринять шаги для их подготовки на месте в Ида-Вирумаа, - сказала директор Вирумааского колледжа Таллиннского технического университета Маре Роозилехт.

- Мы готовы к сотрудничеству с Таллиннским и Тартуским университетами при подготовке учителей, - добавиа Роозилехт. П ее словам, колледж может предложить как помещения и лаборатории, так и компетентных преподавателей для обучения реальным предметам.

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