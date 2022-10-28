В Йыхви меняется организация дорожного движения

С Пуру теэ по-прежнему можно свернуть к спортхоллу и строящемуся зданию школы, но возвращаться по той же дороге обратно уже нельзя, надо выезжать по улице Кааре.

- План сделать этот участок односторонним был давно, но в летний период. А так как основная школа еще строится, то движения было мало, и водители справлялись, - сказал Айво Тамм из хозяйственной службы Йыхвиского волостного управления. От подъезда к магазину "Perepood" улица Харидузе снова двусторонняя.

С приходом осени дети начали посещать тренировки, взрослые тоже перенесли большую часть занятий физкультурой под крышу, и транспортная нагрузка на этом узком участке дороги значительно возросла. Не говоря уж о том, что когда новое здание школы будет готово, туда в короткие промежутки времени будут приезжать десятки машин. Тогда разворот и возвращение по той же дороге создадут множество опасных дорожных ситуаций и пробок.