Один красный памятник отправится в музей и еще один - на кладбище в Васкнарве. Возможное военное захоронение в Катазе надо сначала определить в качестве могилы.
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Алутагузеская волость перенесет еще три красных памятника
Алутагузеская волость перенесет еще три красных памятника
В сентябре Алутагузеское волостное собрание ходатайствовало перед Министерством обороны о перезахоронении останков из расположенной в Ийзаку рядом с магазином "Grossi" братской могилы павших во второй мировой войны.