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Алутагузеская волость перенесет еще три красных памятника

Кюлли Крийс
, журналист
Алутагузеская волость перенесет еще три красных памятника
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Памятный камень, посвященный павшим во II мировой войне жителям деревни, волостное административное предприятие перенесет на местное кладбище. В случае могилы неизвестного солдата в Катазе надо будет сначала установить, действительно ли в ней есть захоронение.
Памятный камень, посвященный павшим во II мировой войне жителям деревни, волостное административное предприятие перенесет на местное кладбище. В случае могилы неизвестного солдата в Катазе надо будет сначала установить, действительно ли в ней есть захоронение. Фото: Alutaguse vallavalitsus

Один красный памятник отправится в музей и еще один - на кладбище в Васкнарве. Возможное военное захоронение в Катазе надо сначала определить в качестве могилы.

В сентябре Алутагузеское волостное собрание ходатайствовало перед Министерством обороны о перезахоронении останков из расположенной в Ийзаку рядом с магазином "Grossi" братской могилы павших во второй мировой войны.

В этот четверг волостное собрание решило ходатайствовать также о перезахоронении останков из катазеской могилы неизвестного солдата.

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