Алутагузеская волость перенесет еще три красных памятника

Памятный камень, посвященный павшим во II мировой войне жителям деревни, волостное административное предприятие перенесет на местное кладбище. В случае могилы неизвестного солдата в Катазе надо будет сначала установить, действительно ли в ней есть захоронение.

Фото: Alutaguse vallavalitsus