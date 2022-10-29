Вирве Осила: Клиент не важен, главное - правила

Несколько дней назад из печати вышла моя свежая книга, в которую я включила как написанное ранее и ждавшее в ящике стола, так и нынешние сочинения. Состояние здоровья не позволяет мне ехать куда-нибудь подальше "хвастаться" плодами своего умственного труда, поэтому я с радостью приняла предложение Эрики Кылло устроить маленький ужин в ресторане мызы Мяэтагузе. Надо сказать, что с Эрикой меня связывают сложившиеся за несколько десятилетий дружеские отношения. А поскольку в последнее время наши встречи, по воле многих обстоятельств, стали более редкими, то я уже заранее радовалась нашей встрече и беседе. Дата 25 октября мне тоже очень подходила, ведь 26 октября 41 год тому назад врачи вернули меня с того света. Эти подаренные мне годы я старательно использовала для своего творческого труда.

В ресторан мы прибыли одновременно, но вошли в разные двери. К Эрике до этого приехали гости из Таллинна, так что она пришла вместе с семьей друзей из троих членов. Зал был полупустой. Я уже успела снять свою намокшую под дождем куртку, когда компании Эрики сказали, что их обслужить не могут, так как с ними есть ребенок, а по правилам, действующий в Мяэтагузе, ресторан предназначен только для взрослых.