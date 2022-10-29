Мои родные места - это Мяэтагузе. Я всегда ценила это место, чувствовала в душе, что это - часть меня, мое единственное правильное место под солнцем. Однако постепенно до меня доходит осознание того, что мое родное место меня не ценит, раз от раза делает меня все ниже, а в последнее время - чуть ли не показывает зубы.
Вирве Осила: Клиент не важен, главное - правила
Несколько дней назад из печати вышла моя свежая книга, в которую я включила как написанное ранее и ждавшее в ящике стола, так и нынешние сочинения. Состояние здоровья не позволяет мне ехать куда-нибудь подальше "хвастаться" плодами своего умственного труда, поэтому я с радостью приняла предложение Эрики Кылло устроить маленький ужин в ресторане мызы Мяэтагузе. Надо сказать, что с Эрикой меня связывают сложившиеся за несколько десятилетий дружеские отношения. А поскольку в последнее время наши встречи, по воле многих обстоятельств, стали более редкими, то я уже заранее радовалась нашей встрече и беседе. Дата 25 октября мне тоже очень подходила, ведь 26 октября 41 год тому назад врачи вернули меня с того света. Эти подаренные мне годы я старательно использовала для своего творческого труда.
В ресторан мы прибыли одновременно, но вошли в разные двери. К Эрике до этого приехали гости из Таллинна, так что она пришла вместе с семьей друзей из троих членов. Зал был полупустой. Я уже успела снять свою намокшую под дождем куртку, когда компании Эрики сказали, что их обслужить не могут, так как с ними есть ребенок, а по правилам, действующий в Мяэтагузе, ресторан предназначен только для взрослых.
Мы с Эрикой об этом нововведении, конечно же, читали, но и подумать не могли, что отель для взрослых означает запрет на то, чтобы покормить детей. Мы объяснили, что не желаем бани, размещения или спа, однако работница на ресепшене оставалась непреклонной: нет - и все тут.
Беседа развивалась примерно так.
- Покупайте на вынос и ешьте снаружи!
- Но ведь дождь идет!
Работница пожимает плечами.
- Мы действительно хотим только поесть и выпить кофе, а 10-летний молодой человек тихо посидит с нами за столиком.
- Нельзя, у нас правила.
Мы попросили позвать администратора. Его "нет" тоже было решительным.
Мальчуган недоумевал: "Почему мне нельзя поесть?".
Тут работница на ресепшене внезапно сообщила: "Сейчас каникулы и в спа можно пойти с ребенком".
- Вот как? - переспросила я. - В бассейн можно, а в зал - нет?
Голос девушки повысился на градус: "В зал нельзя! Если я нарушу правила, то потеряю работу, а я остаться без работы не хочу!".
Это ясно. Однако при таком подходе девушке стоит три раза подумать, подходит ли ей вообще работа в сфере обслуживания
Эрика пыталась звонить хозяйке заведения, но эти звонки оказались гласом вопиющего в пустыне. Подруга Эрики - Ханна, более широкой общественности известная как Ирис из сериала "Õnne 13", чувства юмора не теряла: "У нас в Морна детей пускают поесть за стол!".
Однако в Мяэтагузе есть правила! Но ведь и в грамматике существуют правила, которые разрешается нарушать, ведь определенные исключения лишь подтверждают правило.
Так наша "праздничная" встреча и закончилась. Я снова надела свою мокрую куртку, а когда закрыла за собой дверь ресторана, то что-то закрылось и во мне самой. Этой дверной ручки рука моя больше не коснется.
Опираясь на ходунки, я под дождем побрела к дому по сумрачному парку, вспоминая, как когда-то открывался этот ресторанный комплекс. Из-за предложенного мной названия "Meintack" меня пригласили в 2005 году в качестве крестной на торжество в честь открытия, где я подарила персоналу десять заповедей, которые несколько лет висели в рамке на стене в фойе. Висят ли еще - не знаю, ведь среди моих гостей имелся человек ростом до метра, то есть мне не было разрешено оглядеться в помещениях.
"Те люди, кто, проезжая через Мяэтагузе, думают, будто это - прекрасное место, чтобы остановиться и подкрепиться, пусть оставляют едущих с ними детей в машине или пристегивают цепью к деревьям на краю парковки".
Вирве Осила
Сейчас я написала бы большими жирными буквами только одну заповедь: соблюдая правила, надо сохранять человечность!
Если я не ошибаюсь, то в этом ресторане за 17 лет его деятельности была, наверное, такое же число раз: на нескольких юбилеях, поминках и приемах, на паре встреч и пару раз обедая с друзьями. Особого уюта и гостеприимства я там не ощущала, но и с настолько безобразным отношением к себе никогда не сталкивалась ни там, ни в других заведениях общепита.
Может, если бы зал был полон едоков или там происходила какая-то вечеринка, то жесткое следование правилам было бы как-то понятно. Но в тот осенний дождливый вторник, в четыре часа дня, когда нас не пустили в полупустой обеденный зал, это было просто верхом глупости.
Я была и остаюсь человеком достаточно законопослушным, всегда соблюдаю правила и с пониманием отношусь к запретам, которые вразумительно объяснены и не кажутся оскорбительными. Ведь это не моя вина, что не имею возможности посещать этот ресторан в составе пары средних дет, поскольку я - одиноки пожилой человек, к которому очень редко приезжают гости.
Компания Эрики продолжила наш совместно планировавшийся вечер в ресторане мызы Сака, где их любезно приняли, вежливо обслужили и выполнили особые пожелания юного господина. Я же пыталась избавиться от чувства холода в теле и вкуса гнили во рту с помощью имбирной настойки и чая с лимоном, но это не помогало.
Интересно, думала я: если бы мы взяли с собой в ресторан вместо школьника мурку или жучку, то нас обслужили бы?
Алутагузескому волостному собранию следовало бы тщательно подумать, стоит ли поддерживать за счет налогоплательщиков ресторан мызы, где говорят "нет" клиентам, то есть и их деньгам тоже. Те же люди, кто, проезжая через Мяэтагузе, думают, будто это - прекрасное место, чтобы остановиться и подкрепиться, пусть оставляют едущих с ними детей в машине или пристегивают цепью к деревьям на краю парковки.
Возможный отклик хозяина ресторана на эту историю ни в коей мере не изменит безобразное обращение, с которым столкнулись накануне моего второго дня рождения я, моя новая книга и мои друзья.