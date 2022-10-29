Вечером во вторник, 1 ноября, жительница Йыхви Кати Аландер представит свою книгу "Oma apelsini teise poolega Hondurases" ("С моей второй половиной апельсина в Гондурасе") и расскажет о четырех захватывающих годах, проведенных в этой центральноамериканской стране.
Серию домашних встреч в Йыхви откроет вечер о Гондурасе
Кати расскажет о стране, где случайная ссора между соседями может закончиться убийством, где грабежи в автобусах - обычное дело, а люди гордятся тем, что умеют читать.
В названии книги автор использовала очень распространенное в Гондурасе выражение о супругах, похожих на две половинки апельсина. Книга привлекла внимание в программе "Викерраадио" "Kuula rändajat", которую ведет путешественник Хендрик Рельве. Группа путешественников, собирающихся в экспедицию в джунгли Гондураса, также почерпнет из нее полезную информацию.
На вечере-встрече в Йыхви Кати поделится личными впечатлениями о стране, желающие смогут купить ее книгу.
В уютной обстановке для небольшой компании
- Вместе с Кайре Кеэро мы хотим начать у нее дома с мероприятий, которые предназначены для небольшой компании в уютной обстановке, - пояснила руководитель НКО "Laheaeg" Анне Киппар, которая десятки лет организовывала мероприятия в библиотеке и в настоящее время работает руководителем по развитию Малеваской основной школы.
- Я не могу позволить своим навыкам и опыту заржаветь. Но массовых мероприятий, по моему мнению, достаточно. Поэтому теперь моя ниша - формат домашних встреч, чем мне хотелось бы заниматься. Мы хотим, чтобы каждый человек чувствовал себя хорошо и уютно и не стеснялся задавать много вопросов, - добавила Киппар.
Интересные гости
Серию встреч, по ее словам, хорошо начать в мистическое время поминовения душ усопших. В дальнейшем есть желание проводить мероприятия регулярно, например раз в месяц.
- Нам важно не громкое имя, а чтобы у выступающего было глубокое содержание, а слушатели смогли прикоснуться к миру гостя, что, к сожалению, не всегда удается на более крупном мероприятии, потому что задают вопросы лишь самые смелые, - сказала Киппар.
Плата за участие в первом вечере-встрече - 1 евро, и организаторы просят желающих зарегистрироваться заранее. Встреча состоится по адресу: ул. Кунгла, 4, Йыхви.