Серию домашних встреч в Йыхви откроет вечер о Гондурасе

Кати расскажет о стране, где случайная ссора между соседями может закончиться убийством, где грабежи в автобусах - обычное дело, а люди гордятся тем, что умеют читать.

В названии книги автор использовала очень распространенное в Гондурасе выражение о супругах, похожих на две половинки апельсина. Книга привлекла внимание в программе "Викерраадио" "Kuula rändajat", которую ведет путешественник Хендрик Рельве. Группа путешественников, собирающихся в экспедицию в джунгли Гондураса, также почерпнет из нее полезную информацию.

На вечере-встрече в Йыхви Кати поделится личными впечатлениями о стране, желающие смогут купить ее книгу.

В уютной обстановке для небольшой компании

- Вместе с Кайре Кеэро мы хотим начать у нее дома с мероприятий, которые предназначены для небольшой компании в уютной обстановке, - пояснила руководитель НКО "Laheaeg" Анне Киппар, которая десятки лет организовывала мероприятия в библиотеке и в настоящее время работает руководителем по развитию Малеваской основной школы.

- Я не могу позволить своим навыкам и опыту заржаветь. Но массовых мероприятий, по моему мнению, достаточно. Поэтому теперь моя ниша - формат домашних встреч, чем мне хотелось бы заниматься. Мы хотим, чтобы каждый человек чувствовал себя хорошо и уютно и не стеснялся задавать много вопросов, - добавила Киппар.

Интересные гости

Серию встреч, по ее словам, хорошо начать в мистическое время поминовения душ усопших. В дальнейшем есть желание проводить мероприятия регулярно, например раз в месяц.

- Нам важно не громкое имя, а чтобы у выступающего было глубокое содержание, а слушатели смогли прикоснуться к миру гостя, что, к сожалению, не всегда удается на более крупном мероприятии, потому что задают вопросы лишь самые смелые, - сказала Киппар.