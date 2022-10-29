Грузовики, которые перевозят в Нарву сланец с разреза "Põhja-Kiviõli", оставляют на госшоссе грязь. Она переносится колесами остального транспорта и на улицы Кивиыли.
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Жителей Кивиыли возмущает загрязнение, остающееся на шоссе после грузовиков со сланцем
Жителей Кивиыли возмущает загрязнение, остающееся на шоссе после грузовиков со сланцем
АО " Enefit Power" заключило в конце августа договора с двумя фирмами, которые стали возить на Нарвскую электростанцию сланец, покупаемый у "Kiviõli Keemiatööstus". Договор с ТОО "Acis Logistika" (до 98 тысяч тонн сланца) действует до конца января будущего года, договор с ТОО "ValiceCar" (до 161 тысячи тонн) - до конца марта.