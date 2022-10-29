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Жителей Кивиыли возмущает загрязнение, остающееся на шоссе после грузовиков со сланцем

Кюлли Крийс
, журналист
Жителей Кивиыли возмущает загрязнение, остающееся на шоссе после грузовиков со сланцем
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Следующие с разреза в сторону Нарвы грузовики оставляют на шоссе грязь, которая в зависимости от погоды переносится в город Кивиыли в виде пыли или грязи.
Следующие с разреза в сторону Нарвы грузовики оставляют на шоссе грязь, которая в зависимости от погоды переносится в город Кивиыли в виде пыли или грязи. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Грузовики, которые перевозят в Нарву сланец с разреза "Põhja-Kiviõli", оставляют на госшоссе грязь. Она переносится колесами остального транспорта и на улицы Кивиыли.

АО " Enefit Power" заключило в конце августа договора с двумя фирмами, которые стали возить на Нарвскую электростанцию сланец, покупаемый у "Kiviõli Keemiatööstus". Договор с ТОО "Acis Logistika" (до 98 тысяч тонн сланца) действует до конца января будущего года, договор с ТОО "ValiceCar" (до 161 тысячи тонн) - до конца марта.

Грузовики часто курсируют между разрезом "Põhja-Kiviõli" и Нарвой, оставляя на шоссе налипшую на их колеса на разрезе грязь с примесью сланца. Оттуда она переносится дальше на улицы города Кивиыли и, конечно, пачкает передвигающийся по этим дорогам и улицам транспорт.

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