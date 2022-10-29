Тойла готов вести переговоры об объединении с Йыхви

В ходе голосования только два члена волостного собрания были против начала переговоров о слиянии, остальные проголосовали за. "Похоже, что и коалиция, и оппозиция единодушны в этом вопросе", - сказала председатель волостного собрания Тойла Этти Кагаров. Она добавила, что теперь Тойла сформирует переговорную делегацию и обсудит с Йыхви, когда может состояться первая встреча. На вопрос, какие темы могут быть наиболее чувствительными для Тойла в ходе этих переговоров, Кагаров ответила, что, наверное, это выяснится в ходе переговоров.