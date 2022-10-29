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Тойла готов вести переговоры об объединении с Йыхви

Эрик Калда
, журналист
Тойла готов вести переговоры об объединении с Йыхви
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По словам Этти Кагаров, похоже, что и коалиция, и оппозиция поддерживают переговоры о слиянии с Йыхви.
По словам Этти Кагаров, похоже, что и коалиция, и оппозиция поддерживают переговоры о слиянии с Йыхви. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В среду Тойлаское волостное собрание одобрило предложение Йыхвиского волостного собрания о начале переговоров между двумя самоуправлениями.

В ходе голосования только два члена волостного собрания были против начала переговоров о слиянии, остальные проголосовали за. "Похоже, что и коалиция, и оппозиция единодушны в этом вопросе", - сказала председатель волостного собрания Тойла Этти Кагаров. Она добавила, что теперь Тойла сформирует переговорную делегацию и обсудит с Йыхви, когда может состояться первая встреча. На вопрос, какие темы могут быть наиболее чувствительными для Тойла в ходе этих переговоров, Кагаров ответила, что, наверное, это выяснится в ходе переговоров.

В сентябре Йыхвиское волостное собрание решило предложить Тойлаской волости начать переговоры о слиянии. По словам председателя Йыхвиского волостного собрания Валло Реймаа, это еще не означает факта объединения, поскольку переговоры - длительный процесс.

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