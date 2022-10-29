ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Важные для Ида-Вирумаа переговоры

У Люганузеской волости начинаются переговоры с Министерством образования и науки о возможной передаче трех школ государству. Сейчас, конечно, нельзя еще говорить об этой передаче как о свершившемся факте, ведь, как сказала старейшина Люганузеской волости Марья-Лийза Вейзер на этой неделе "Северному побережью", не известно, какие условия и варианты предложит государство волости. Хотя в общих чертах министр образования о главных условиях сказал: государство примет школы, чтобы образовательный ландшафт в волости улучшился, а также был обеспечен переход на эстоноязычное обучение в Кивиылиской русской школе.

Люганузе должен бы по сути принять это как большой бонус и позитивный шаг со стороны государства. Нам ведь хорошо известно, как долго волость пыталась упорядочить свою неэффективную образовательную сеть, однако это всегда стопорилось по политическим причинам. В конце концов, когда отважились принять решение о закрытии Люганузеской школы, то последовал ответный удар, когда суд запретил делать это до появления окончательного решения суда.

Другие важные переговоры, которые вот-вот начнутся, связаны с объединением Йыхви и Тойла. Тут будет, очевидно, сложнее - прежде всего со стороны Тойла. Ведь нынешняя Тойлаская волость до сих пор зализывает раны, полученные после произошедшего пять лет назад объединения. Объединившиеся тогда три волости до сих пор по-настоящему не срослись в единое целое. Как обеспечить в таких условиях, что если новое объединение произойдет в ходе выборов 2025 года, то не появится новых болезненных травм? Как можно гарантировать, что Тойла не окажется на задворках Йыхви и его жители не почувствуют, что на их проблемы не обращают достаточно внимания? И как обеспечить, чтобы внесенные в договор об объединении пункты не оказались после выборов в мусорной корзине, если новая власть сообщит, что в действительности эти пункты договора не являются для нее связующими?