Тринадцати депутатам, которые в четверг большинством в один голос провели масштабную чистку в руководстве города Кохтла-Ярве, предстоит решить еще более сложный кроссворд: как создать новую и действенную городскую власть.
Для подписчиков
БОЛЬШАЯ ЧИСТКА ⟩ Свергнувшие городскую власть Кохтла-Ярве начинают формировать новый властный союз
Свергнувшие городскую власть Кохтла-Ярве начинают формировать новый властный союз
13 из 25 членов горсобрания проголосовали за отставку городской управы во главе с Тоомасом Наэлем, председателя горсобрания Тийта Лиллеметса, заместителя председателя Марии Меркуловой и троих председателей комиссий - Антона Диева, Дениса Вершинина и Янека Пахка. Все они, кроме Наэля, являются подозреваемыми в коррупционном скандале в Кохтла-Ярве.