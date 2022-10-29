БОЛЬШАЯ ЧИСТКА ⟩ Свергнувшие городскую власть Кохтла-Ярве начинают формировать новый властный союз

13 из 25 членов горсобрания проголосовали за отставку городской управы во главе с Тоомасом Наэлем, председателя горсобрания Тийта Лиллеметса, заместителя председателя Марии Меркуловой и троих председателей комиссий - Антона Диева, Дениса Вершинина и Янека Пахка. Все они, кроме Наэля, являются подозреваемыми в коррупционном скандале в Кохтла-Ярве.