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БОЛЬШАЯ ЧИСТКА ⟩ Свергнувшие городскую власть Кохтла-Ярве начинают формировать новый властный союз

Эрик Гамзеев
, журналист
Свергнувшие городскую власть Кохтла-Ярве начинают формировать новый властный союз
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Хендрик Агур, Маре Роозилехт, Виктор Андреев, Эдуард Одинец, Сергей Лопин и еще восемь депутатов, отстранивших в четверг от должности прежних городских руководителей Кохтла-Ярве, теперь должны договориться о том, как сформировать новую городскую власть.
Хендрик Агур, Маре Роозилехт, Виктор Андреев, Эдуард Одинец, Сергей Лопин и еще восемь депутатов, отстранивших в четверг от должности прежних городских руководителей Кохтла-Ярве, теперь должны договориться о том, как сформировать новую городскую власть. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Тринадцати депутатам, которые в четверг большинством в один голос провели масштабную чистку в руководстве города Кохтла-Ярве, предстоит решить еще более сложный кроссворд: как создать новую и действенную городскую власть.

13 из 25 членов горсобрания проголосовали за отставку городской управы во главе с Тоомасом Наэлем, председателя горсобрания Тийта Лиллеметса, заместителя председателя Марии Меркуловой и троих председателей комиссий - Антона Диева, Дениса Вершинина и Янека Пахка. Все они, кроме Наэля, являются подозреваемыми в коррупционном скандале в Кохтла-Ярве.

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