Силламяэ рассчитывает на возобновление паромного сообщения с Котка

"Прежде чем делать необходимые инвестиции, нужно выяснить, какие расходы необходимы, когда они могут окупиться и также посмотреть, какое влияние на регион в целом эта линия могла бы оказать. В данный момент город Силламяэ объявил два конкурса госпоставки. Мы заказали социально-экономический анализ и заказали анализ окупаемости. Сможем как раз понять, что за расходы, в какие сроки они окупятся, какое влияние окажут", – сказал вице-мэр Силламяэ Алексей Степанов "Актуальной камере".

Запуск паромной линии может идеально вписаться в проекты, осуществляемые туристическим кластером Ида-Вирумаа по привлечению туристов из Финляндии.

"Я знаю, что для туристического сектора нашего региона – это проект номер один. Для нас финский рынок – потенциал. В этом году мы запустили первую фазу, так называемый "Финский прыжок -1". У нас уже есть профессиональный веб-сайт, мы проводили исследование финского туриста. Мы очень надеемся, что наш регион, как и Пярну, посетит 200 000 финских туристов", – сказала представительница Ида-Вируского центра предпринимательства Кадри Ялонен.