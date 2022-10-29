ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Эдуард Одинец

В то же время он знает, что сформировать новый властный союз может быть еще сложнее, потому что среди 13 депутатов есть взаимные разногласия, а опыта муниципальной политики у всей компании не так уж и много. Кроме того, знания государственного языка у некоторых депутатов в рядах самих соцдемов весьма скудные.

Одинец в настоящее время работает в нескольких важных направлениях. Он - ключевая фигура при формировании дееспособного властного союза в Кохтла-Ярве. Очевидно, он и сам является наиболее подходящей и компетентной кандидатурой на пост председателя горсобрания. В то же время он возглавляет конституционную комиссию Рийгикогу.