Эдуард Одинец мог бы почувствовать удовлетворение в зале горсобрания в четверг вечером, что ему удалось в сложной операции по отстранению от власти руководителей города Кохтла-Ярве, получивших подозрение в коррупции, привлечь в союзники трех депутатов избирательного союза "Restart Kohtla-Järve", без которых все осталось бы по-прежнему.
ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Эдуард Одинец
В то же время он знает, что сформировать новый властный союз может быть еще сложнее, потому что среди 13 депутатов есть взаимные разногласия, а опыта муниципальной политики у всей компании не так уж и много. Кроме того, знания государственного языка у некоторых депутатов в рядах самих соцдемов весьма скудные.
Одинец в настоящее время работает в нескольких важных направлениях. Он - ключевая фигура при формировании дееспособного властного союза в Кохтла-Ярве. Очевидно, он и сам является наиболее подходящей и компетентной кандидатурой на пост председателя горсобрания. В то же время он возглавляет конституционную комиссию Рийгикогу.
Кроме того, на подходе предвыборная кампания в Рийгикогу. Одинец как генеральный секретарь Социал-демократической партии в этой битве будет в роли начальника штаба, который должен обеспечить максимально хороший результат для своей партии. Так что в ближайшие месяцы это будет круглосуточная работа.