28 сентября в Нарве пятерым гражданам Российской Федерации, тринадцати гражданам Молдовы, шести гражданам Украины и одному гражданину США и Молдовы не позволили въехать в Эстонию на.
В Нарве на границе остановили 14 молдован
В Нарве на границе остановили 14 молдован
Остановленные лица не были военными беженцами, у них не было законных оснований для въезда в Эстонскую Республику, поскольку объяснения о цели их поездки были неясны, и у них не было соответствующих документов, обосновывающих цель и условия поездки, сообщила Идаская префектура.
Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.