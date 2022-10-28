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В Нарве на границе остановили 14 молдован

Эрик Калда
В Нарве на границе остановили 14 молдован
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На Нарвском шоссейном погранпункте с ночи на 19 сентября горит красный свет для российских туристов. Но не пускают и граждан других стран, если на то есть основания.
На Нарвском шоссейном погранпункте с ночи на 19 сентября горит красный свет для российских туристов. Но не пускают и граждан других стран, если на то есть основания. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

28 сентября в Нарве пятерым гражданам Российской Федерации, тринадцати гражданам Молдовы, шести гражданам Украины и одному гражданину США и Молдовы не позволили въехать в Эстонию на.

Остановленные лица не были военными беженцами, у них не было законных оснований для въезда в Эстонскую Республику, поскольку объяснения о цели их поездки были неясны, и у них не было соответствующих документов, обосновывающих цель и условия поездки, сообщила Идаская префектура.

Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.

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