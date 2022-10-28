В Нарве на границе остановили 14 молдован

Остановленные лица не были военными беженцами, у них не было законных оснований для въезда в Эстонскую Республику, поскольку объяснения о цели их поездки были неясны, и у них не было соответствующих документов, обосновывающих цель и условия поездки, сообщила Идаская префектура.