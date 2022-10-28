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ВИДЕО ⟩ В крупнейшем торговом центре Йыхви вспыхнул пожар

Северное побережье
В крупнейшем торговом центре Йыхви вспыхнул пожар
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Пожар вспыхнул в торговом центре Йыхви со стороны городского парка.
Пожар вспыхнул в торговом центре Йыхви со стороны городского парка. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В пятницу, 28 октября, в Йыхви загорелась крыша "Pargi Keskus" - крупнейшего в городе торгового центра. Около 20.20 пожар был локализован, сообщает rus.err.ee.

Как сообщил Спасательный департамент в социальных сетях, информация о пожаре спасатели получили в 19.48.

Люди из здания эвакуированы, информации о пострадавших нет.

Спасатели сообщили, что загорелся мотор в вентиляционной установке. На месте работали пять спасательных групп.

Около 20.20 пожар был локализован. Риск утечки газа на объектах общественного питания центра устранен.

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