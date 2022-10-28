ВИДЕО ⟩ В крупнейшем торговом центре Йыхви вспыхнул пожар

Как сообщил Спасательный департамент в социальных сетях, информация о пожаре спасатели получили в 19.48.

Люди из здания эвакуированы, информации о пострадавших нет.

Спасатели сообщили, что загорелся мотор в вентиляционной установке. На месте работали пять спасательных групп.