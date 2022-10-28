В пятницу, 28 октября, в Йыхви загорелась крыша "Pargi Keskus" - крупнейшего в городе торгового центра. Около 20.20 пожар был локализован, сообщает rus.err.ee.
ВИДЕО ⟩ В крупнейшем торговом центре Йыхви вспыхнул пожар
В крупнейшем торговом центре Йыхви вспыхнул пожар
Как сообщил Спасательный департамент в социальных сетях, информация о пожаре спасатели получили в 19.48.
Люди из здания эвакуированы, информации о пострадавших нет.
Спасатели сообщили, что загорелся мотор в вентиляционной установке. На месте работали пять спасательных групп.
Около 20.20 пожар был локализован. Риск утечки газа на объектах общественного питания центра устранен.
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