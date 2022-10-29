Заложен краеугольный камень Нарвской Эстонской госгимназии

"Мы здесь подготавливаем программу, которая 100% на эстонском языке. То есть здесь будут учиться ученики, у которых родной язык эстонский, и ученики из программы языкового погружения, или ученики, которые владеют языком на достаточном уровне, чтобы уже в 10 классе можно было бы учиться на эстонском языке", – сказала Кяосаар "Актуальной камере".