В пятницу, 28 октября, в полдень прошла церемония закладки краеугольного камня Нарвской Эстонской государственной гимназии.
Заложен краеугольный камень Нарвской Эстонской госгимназии
На церемонии с речью выступили министр образования и науки Тынис Лукас и директор гимназии Ирене Кяосаар.
"Мы здесь подготавливаем программу, которая 100% на эстонском языке. То есть здесь будут учиться ученики, у которых родной язык эстонский, и ученики из программы языкового погружения, или ученики, которые владеют языком на достаточном уровне, чтобы уже в 10 классе можно было бы учиться на эстонском языке", – сказала Кяосаар "Актуальной камере".
С завершением строительства к 1 сентября 2023 года это будет представлять собой единый комплекс Эстонской государственной школы на 250 учеников и государственной гимназии, рассчитанной также на 250 учеников.
Нарвская Эстонская госгимназия, в которой обучение на 100% проходит на эстонском языке, будет расположена по адресу улица Харидузе, 3. Стоимость строительных работ – 16,8 млн евро.