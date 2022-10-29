Правительство одобрило предложения министра внутренних дел о повышении эффективности пограничного контроля. В числе прочего будет налажено более тесное сотрудничество с Украиной в сфере обмена информации, а на погранпунктах Эстонии будут работать украинские специалисты, передает rus.err.ee.
На эстонской границе будут работать украинские пограничники
На эстонской границе будут работать украинские пограничники
„Процессы на границе и надзор за миграцией будут усилены с целью получения более точного представления о пересекающих границу – как об украинских военных беженцах, так и гражданах Российской Федерации. Принятые ранее меры в нынешних условиях становятся недостаточными, так как не позволяют получить детальное представление именно об украинских беженцах“, – пояснил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.
С 24 февраля в Эстонию прибыли 109 742 гражданина Украины, из них, согласно данным о пересечении границы, остаться в Эстонии намеревался 58 721 человек. Во въезде в Эстонию было отказано 1199 гражданам Украины, что составляет около процента от всех граждан Украины, въехавших в страну.