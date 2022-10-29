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Электричество на бирже в воскресенье будет стоить около 10 центов за киловатт-час

Эрик Калда
Электричество на бирже в воскресенье будет стоить около 10 центов за киловатт-час
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Линии электропередач.
Линии электропередач. Фото: Пеэтер Лиллевяли

Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool в воскресенье, 30 октября, составит 10,2 цента за киловатт-час.

По сравнению с субботой, когда среднесуточная биржевая цена на электроэнергию составила 6,9 цента, тариф увеличится примерно на 50%, однако все равно будет одним из самых низких за последние месяцы, свидетельствуют данные Nord Pool.

Дороже всего в течение дня электричество будет стоить с 17:00 до 23:00, когда цена составит от 14 до 16 центов за киловатт-час, сообщает rus.err.ee.

К указанным биржевым тарифам для потребителей добавляется налог с оборота.

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