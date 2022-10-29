Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool в воскресенье, 30 октября, составит 10,2 цента за киловатт-час.
Электричество на бирже в воскресенье будет стоить около 10 центов за киловатт-час
Электричество на бирже в воскресенье будет стоить около 10 центов за киловатт-час
По сравнению с субботой, когда среднесуточная биржевая цена на электроэнергию составила 6,9 цента, тариф увеличится примерно на 50%, однако все равно будет одним из самых низких за последние месяцы, свидетельствуют данные Nord Pool.
Дороже всего в течение дня электричество будет стоить с 17:00 до 23:00, когда цена составит от 14 до 16 центов за киловатт-час, сообщает rus.err.ee.
К указанным биржевым тарифам для потребителей добавляется налог с оборота.
Ключевые слова