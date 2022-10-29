Депутат городского собрания Кохтла-Ярве от Социал-демократической партии Сергей Бучинский заявил о выходе из коалиционных переговоров с участием избирательного союза "Рестарт", что лишает возможную коалицию необходимого большинства в горсобрании.
Переговоры о новой коалиции в Кохтла-Ярве могут сорваться еще до их начала
Об этом Бучинский написал в субботу вечером в социальных сетях, пишет rus.err.
По его словам, причиной такого решения стал поступок членов "Рестарта" на последнем голосовании, где они поддержали вотум недоверия мэру города Тоомасу Наэлу.
В четверг горсобрание Кохтла-Ярве большинством голосов одобрило шесть вотумов недоверия, которые были представлены социал-демократами и центристами. Были отправлены в отставку городская управа, председатель горсобрания Тийт Лиллеметс и зампред Мария Меркулова, председатель социальной комиссии Антон Диев, председатель хозяйственной комиссии Денис Вершинин и председатель ревизионной комиссии Яанек Пахка.
Кроме того, 13 голосами был поддержан и вотум недоверия отдельно мэру Тоомасу Наэлю. Этот вотум был инициирован Яанеком Пахка.