Переговоры о новой коалиции в Кохтла-Ярве могут сорваться еще до их начала

Об этом Бучинский написал в субботу вечером в социальных сетях, пишет rus.err.

По его словам, причиной такого решения стал поступок членов "Рестарта" на последнем голосовании, где они поддержали вотум недоверия мэру города Тоомасу Наэлу.

В четверг горсобрание Кохтла-Ярве большинством голосов одобрило шесть вотумов недоверия, которые были представлены социал-демократами и центристами. Были отправлены в отставку городская управа, председатель горсобрания Тийт Лиллеметс и зампред Мария Меркулова, председатель социальной комиссии Антон Диев, председатель хозяйственной комиссии Денис Вершинин и председатель ревизионной комиссии Яанек Пахка.