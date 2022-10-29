Генерал-майор запаса, бывший командующий Кайтселийтом Меэлис Кийли на парламентских выборах 2023 года будет баллотироваться от Партии реформ в Ида-Вирумаа.
Бывший глава Кайтселийта Меэлис Кийли будет баллотироваться в Ида-Вирумаа от Партии реформ
"Да, он будет баллотироваться в Ида-Вирумаа", - подтвердили ERR в Партии реформ.
Однако пока беспартийный Меэлис Кийли, который был главой Кайтселийта с 2012 по 2019 год, не утвержден первым номером реформистов в Ида-Вирумаа. "Это решат внутренние выборы", - сообщила пресс-служба партии.
Меэлис Кийли родился 20 марта 1965 года. Он учился в Балтийском колледже обороны, в Римском колледже обороны НАТО, защитил степень магистра в Военном колледже США.
С 1993 года служил на различных постах в Кайтселийте, Балтийском батальоне, был заместителем начальника эстонского контингента миссии ООН в Южном Ливане. В 2008-2010 годах являлся военным атташе Эстонии в США, а с 2010 по 2012 год был начальником Балтийского колледжа обороны.
В августе 2022 года Кийли, которому в 2017-м присвоили звание генерал-майора, отправили в резерв Сил обороны.