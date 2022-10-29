Эксперты: на рынке недвижимости стало меньше покупателей

Подорожание и нехватка стройматериалов в последние годы поставили застройщиков в тупик. Для продажи дорогостоящей квартиры они вынуждены предлагать клиенту бонусы, сообщила в субботу "Актуальная камера".

"Эти дома были построены, или еще строятся, в период очень высоких цен на стройматериалы. Поэтому и сами квартиры сейчас продаются за большие деньги. У застройщиков просто нет возможности предложить более низкую цену. Из-за этого они предлагают, например, кухонную мебель в подарок. Но ни при каких условиях не готовы снижать цену на саму квартиру", - пояснил маклер Arco Vara Джошуа Джеймс Вийналасс.

В то же время, снижение покупательной способности населения и инфляция замедлили рост цен на недвижимость. Согласно статистике Земельного департамента, в сентябре количество сделок с квартирами по сравнению с августом уменьшилось в стране на 21,6%, а средняя цена снизилась на 8,8%. Как отмечают маклеры, серьезную роль играет происходящее в мире.

"С мобилизацией была такая же ситуация, как и в конце февраля. Люди снова отложили мысли о приобретении жилья, некоторые сделки по продаже и вовсе поставили на паузу. Видно, как это влияет на наш рынок недвижимости. Мы заметили тенденцию, что в таких ситуациях люди ненадолго занимают выжидательную позицию и смотрят, что будет дальше", - сказала маклер Uus Maa Лий Салусаар.

Согласно опросу Kantar Emor, жителей столицы по прежнему в большей степени интересуют районы Кесклинн, Пыхья-Таллинн и Кристийне. Однако растет и спрос на отдаленные от центра Таллинна места - Хааберсти, Табасалу, Харку и Пеэтри. Аналитики отмечают, что покупатели сейчас предпочитают просторные трехкомнатные квартиры в малоэтажных домах.

"Что люди предпочитают - это не очень высокие дома. Три этажа и меньше, чтобы это был маленький, не очень большой дом. Не девятиэтажный, а до трех этажей", - сказал социолог Kantar Emor Айвар Воог.