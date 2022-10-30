Крупный производитель дверей начал сокращать работников

«К сожалению, то, что происходит в мире, и особенно в Европе, также повлияло на наш сектор, и с августа в потреблении наших клиентов произошли довольно большие изменения», – сказала менеджер по персоналу JELD-WEN Карин Ряндла.

«Из-за уменьшения количества заказов на нашем заводе также снижаются объемы по различным группам продуктов, – продолжила она. – Однако прогноз оптимистичен, объемы будут самыми низкими в ноябре-декабре этого года. Далее они должны начать медленно расти», пишет "Постимеэс".

Предприятие не раскрывает точное количество сокращенных сотрудников. «Мы проводили сокращения и в сентябре, и в октябре, и до сих пор нам удавалось избегать массовых сокращений, – сказала Ряндла. – Мы надеемся, что объемы заказов увеличатся, и мы сможем избежать этого и в дальнейшем. Поскольку турбулентность является новой нормой в наше время, мы будем действовать в соответствии с рынком».