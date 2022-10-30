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В направлении Куремяэ появится новая автобусная остановка

Эрик Калда
В направлении Куремяэ появится новая автобусная остановка
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Автобус GoBus.
Автобус GoBus. Фото: Пеэтер Лиллевяли

С 1 ноября автобус Йыхви-Куремяэ на выезде из города будет останавливаться на улице Парги у концертного дома.

Там раньше тоже была остановка, но почему-то она исчезла в ходе ремонтных работ на улице Парги. В то же время центр притяжения Йыхви для многих переместился именно в этот район, где было построено несколько торговых центров.

Новая остановка будет находиться не с краю дороги, как обычно, а между двумя парковками концертного дома, где она была и раньше. Поначалу место новой остановки будет обозначать только дорожный знак, и павильона ожидания там не будет.

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