Нарвская арт-резиденция ищет художников

NART проводит открытый конкурс по поиску художников для участия в программе резиденции в 2023 году. Крайний срок подачи заявок - 25 ноября 2022 года. Всего будет отобрано 12 художников, которые смогут работать в Нарве около двух месяцев.

Из-за расположения города на эстонско-российской границе и текущей геополитической ситуации, Нарва стала точкой внимания. NART расположен в историческом районе Кренгольм, который возник после основания в середине 19 века предприятия по производству текстиля. В свое время оно было крупнейшим в Европе и России. Сейчас здание пустует, но стало источником вдохновения для художников и местом для экспериментов.

NART располагается в исторической вилле, в которой когда-то жил директор фабрики. В последние годы NART превратился в оживленный культурный центр. В 2022 году NART принял 28 резиденций, 12 выставок и около 80 общественных мероприятий. Здесь можно посмотреть короткое видео о NART. Творческий центр также выходит за пределы своих стен, реализуя такие проекты, как Посольство Нарвской Венеции.