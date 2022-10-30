В Люганузе создана рабочая группа для переговоров о передаче школ государству

Рабочую группу из 12 человек возглавляет старейшина волости Марья-Лийза Вейзер. Из членов управы туда также входит помощник старейшины Макс Каур. Также членами рабочей группы являются директора и председатели попечительских советов всех трех школ – Кивиылской 1-й средней школы, Кивиылской русской школы и Люганузеской школы, председатели двух комиссий волостного собрания и двух работников волостной управы.

Накануне Люганузеское волостное собрание одобрило наделение волостного управления полномочиями для начала переговоров с Министерством образования и науки о передаче трех школ волости государству.

"Мы предлагаем начать переговоры о передаче государству Люганузеской школы, Кивиылиской 1-й средней школы и Кивиылиской русской школы. Министерство образования и науки обеспечит переход школ на эстоноязычное обучение, в том числе сформирует необходимую для этого структуру учреждения образования, обеспечит наличие преподающих на эстонском языке учителей и финансирование школ", - написал министр образования и науки Тынис Лукас в письме, присланном в начале октября волостному управлению.