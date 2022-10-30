Продуктовые магазины ищут новые способы, как выбрасывать меньше еды

По данным исследования возникновения пищевых отходов и пищевых потерь, ежегодно наши магазины выбрасывают около 20 000 тонн еды, что составляет около 12% всех пищевых продуктов, поступающих в продажу, передает "Актуальная камера".

Причина такого большого объема в том, что трудно заранее предсказать, что и в каком количестве будут покупать каждую неделю. В сети продуктовых магазинов Rimi часть непроданных товаров передается в Продуктовый банк, а другая половина все же выбрасывается.

"В Rimi мы выработали определенную систему по уценке товаров, чей срок годности истекает. Мы упростили процесс для наших работников, а также система помогает сдерживать количество выбрасываемых товаров, что в последствии приводит к уменьшению списанных товаров. С помощью специального устройства и приложения работники понимают какой товар нужно уценить и на сколько процентов. Скидка может быть от 20 до 70%", - рассказала руководитель осознанного бизнеса Rimi Катрин Батс.

Финская сеть продуктовых магазинов Prisma не выкидывает товары, срок годности которых истекает в этот же день. Работники маркируют товар специальными наклейками со скидкой в 30%, а с восьми вечера скидка автоматически становится 60%.