Крупные торговые сети пытаются как можно меньше выбрасывать товар, у которого истекает срок годности. По сравнению с нашими северными соседями, у нас пока пока не очень популярно активно использовать продукты питания с маркировкой - "лучше употребить до". Магазины пытаются всячески заинтересовать в этом местного покупателя.
Продуктовые магазины ищут новые способы, как выбрасывать меньше еды
По данным исследования возникновения пищевых отходов и пищевых потерь, ежегодно наши магазины выбрасывают около 20 000 тонн еды, что составляет около 12% всех пищевых продуктов, поступающих в продажу, передает "Актуальная камера".
Причина такого большого объема в том, что трудно заранее предсказать, что и в каком количестве будут покупать каждую неделю. В сети продуктовых магазинов Rimi часть непроданных товаров передается в Продуктовый банк, а другая половина все же выбрасывается.
"В Rimi мы выработали определенную систему по уценке товаров, чей срок годности истекает. Мы упростили процесс для наших работников, а также система помогает сдерживать количество выбрасываемых товаров, что в последствии приводит к уменьшению списанных товаров. С помощью специального устройства и приложения работники понимают какой товар нужно уценить и на сколько процентов. Скидка может быть от 20 до 70%", - рассказала руководитель осознанного бизнеса Rimi Катрин Батс.
Финская сеть продуктовых магазинов Prisma не выкидывает товары, срок годности которых истекает в этот же день. Работники маркируют товар специальными наклейками со скидкой в 30%, а с восьми вечера скидка автоматически становится 60%.
"Товары, которые, у которых срок реализации "parim enne", то есть после этого срока можно использовать, мы отправляем в Продуктовый банк. Мы уже более 10 лет сотрудничаем с Продуктовым банком. Машины Продуктового банка приезжают к нам каждое утро и забирают все эти товары", - прокомментировала региональный менеджер Prisma Peremarket AS Виктория Смирнова.
Только за прошлый год Prisma отдала 205 тонн товара с пометкой "лучше употребить до" Продуктовому банку. С такой пометкой товар еще годен для употребления после даты, отображенной на упаковке.
Так, на упаковке конфет написано, что лучше употребить их до 27 июня. Сетевые магазины отказываются от такого товара, однако молодые предприниматели из Sumena нашли решение, как подарить вторую жизнь этому товару.
Интернет магазин Sumena продает в основном товары с приближающимся и даже просроченным сроком по значительно более низкой цене, чем в обычных магазинах. В среднем, ежедневно на их сайте совершается почти 40 заказов.
"Обычно с этими продуктами ничего не делается, а сейчас мы пытаемся их сохранить, чтобы все эти "лучше употребить до" продукты дошли до конечного потребителя еще и дешевле", - пояснил операционный менеджер Sumena Оливер Себастьян Ламп.
Sumena работает с лета этого года, за первые три месяца им удалось спасти 26 тонн продуктов.