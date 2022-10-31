ФОТОРЕПОРТАЖ ⟩ Новый отрезок нарвского променада стал очень популярным еще до ухода строителей

Строители в Нарве завершают работы по продлению речного променада и сооружению железобетонной смотровой площадки с так называемым пятикроновым видом на две крепости и реку. Все это станет новой достопримечательностью приграничного города.

Зоны работ огорожены стальными заборами, которые не способны удержать желающих попасть на речной берег, чтобы прогуляться или поудить рыбу. Люди находят лазейки, как миновать заграждение. Например, обходят забор по мелководью, не боясь промочить ноги. Речная осенняя идиллия манит особенно рыбаков.

Строители закрывают глаза на нахождение посторонних людей на стройплощадке, учитывая, что основная часть работ уже позади. Реальную опасность несчастного случая может представлять новый пешеходный мост, пока он еще не оснащен перилами в полной мере.

- Нахождение на строительной площадке посторонним людям запрещено, - непреклонна чиновница Нарвской горуправы Наталия Орава, курирующая проект продления променада.

Суровые нарвские мужчины мало думают о красотах

"Конечно, покультурнее стало", - замечает в разговоре с репортером нарвский пенсионер Юрий - он один из тех многих, кто пробрались на стройплощадку. Собеседник сам рыбу не ловит, но любит посмотреть на мастерство рыболовов. Юрий называет это место, где можно полюбоваться речкой и двумя приграничными крепостями, украшением Нарвы.

- Все делается ради человека и во благо человека, но людям жить стало-то не лучше, - сокрушается Юрий. - Экономика падает, и украшай, не украшай жизнь…