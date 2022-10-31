Посреди осени Нарва получит новую часть речного променада и смотровую площадку с видом на миллион. "Все делается ради человека и во благо человека, но людям жить стало-то не лучше", - замечает нарвский пенсионер, глядя на окружающую его красоту и подтверждая, что местные рядовые жители наполнены другими заботами и переживаниями.
ФОТОРЕПОРТАЖ ⟩ Новый отрезок нарвского променада стал очень популярным еще до ухода строителей
Строители в Нарве завершают работы по продлению речного променада и сооружению железобетонной смотровой площадки с так называемым пятикроновым видом на две крепости и реку. Все это станет новой достопримечательностью приграничного города.
Зоны работ огорожены стальными заборами, которые не способны удержать желающих попасть на речной берег, чтобы прогуляться или поудить рыбу. Люди находят лазейки, как миновать заграждение. Например, обходят забор по мелководью, не боясь промочить ноги. Речная осенняя идиллия манит особенно рыбаков.
Строители закрывают глаза на нахождение посторонних людей на стройплощадке, учитывая, что основная часть работ уже позади. Реальную опасность несчастного случая может представлять новый пешеходный мост, пока он еще не оснащен перилами в полной мере.
- Нахождение на строительной площадке посторонним людям запрещено, - непреклонна чиновница Нарвской горуправы Наталия Орава, курирующая проект продления променада.
Суровые нарвские мужчины мало думают о красотах
"Конечно, покультурнее стало", - замечает в разговоре с репортером нарвский пенсионер Юрий - он один из тех многих, кто пробрались на стройплощадку. Собеседник сам рыбу не ловит, но любит посмотреть на мастерство рыболовов. Юрий называет это место, где можно полюбоваться речкой и двумя приграничными крепостями, украшением Нарвы.
- Все делается ради человека и во благо человека, но людям жить стало-то не лучше, - сокрушается Юрий. - Экономика падает, и украшай, не украшай жизнь…
Фраза осталась незавершенной. В тот момент на глазах фоторепортера и представителя строительной компании очередной добротно снаряженный рыбак пробирается мимо забора на стройплощадку - и в ответ на замечание выкрикивает злобно: "Еще пять лет будет эта территория закрыта?! (…) Задолбали!!! Пять лет делают - и еще двадцать пять будут".
Оставаясь спокойным, Юрий с грустью в голосе замечает: "Люди на взводе".
- Сначала надо было экономику поднять - и людям стало бы хорошо жить. Тогда каждый человек будет двумя руками за Эстонию, если ему здесь хорошо жить, - типичное размышление среднестатистического жителя Нарвы.
Собирающий каркас будущего домика для "моржей" (для любителей плавания в холодной воде) рабочий сильно занят своей работой и не склонен поддерживать разговор о красоте окружающей местности: "Я не думал об этом, моя задача здесь - работать, а не наслаждаться видами".
Сразу три зоны строительства
Ныне близкое к завершению продление нарвского речного променада - это сразу три смежные стройплощадки, как уточнила Наталия Орава из департамента развития и экономики города Нарва.
Первая стройплощадка - собственно продление променада по речному острову в прогулочной зоне Йоаорг. Здесь построены два новых пешеходных моста, проложена укрепленная пешеходная дорожка, поставлены светильники, собирается уже упомянутый домик для нарвских "моржей". Эта зона строительства тянется до известного нарвитянам бывшего футбольного поля. "По графику работы должны быть завершены в начале ноября. Заборы уберут сразу же, как только получат от города соответствующие разрешения", - сообщила Орава.
Далее от этой территории, в сторону улицы Раудсилла, находится вторая стройплощадка, на которой еще полным ходом идут земляные работы - в осенней слякоти урчит напряженно экскаватор. Тут в прошлом был природной красоты пустырь на прибрежных скалах, а теперь прокладывается велосипедно-пешеходная дорожка с энергосберегающим освещением. Таким образом соединятся верхний и нижний прогулочные уровни Йоаорга. Завершения этой части строительства ждут только к лету.
Наконец, третья стройплощадка Йоаорга - давно обещанная Нарве смотровая платформа "пятикроновый вид". Здесь почти уже все готово принимать любителей селфи на неповторимом фоне, но пока еще завершается мощение площадки гранитными плитами. Рядом с платформой построена просторная автопарковка. Когда-то на днях строители должны отрапортовать об окончании работ и запросить в Нарвской горуправе разрешение на эксплуатацию. Вид с "пятикроновой" площадки открывается далеко не на пять, а на миллион, как говорится в подобных случаях.
Софинансируется Евросоюзом
- В рамках проекта "Речные променады III" в зоне отдыха Йоаорг в настоящий момент три строительные площадки, включая продление нарвского прибрежного променада и строительство смотровой платформы "пятикроновый вид".
- Основная цель проекта "Речные променады III" - комплексное развитие и благоустройство прибрежных территорий в Нарве и российском Ивангороде для превращения их в привлекательные места для туризма и бизнеса. Проект реализуется в рамках Европейского инструмента соседства и софинансируется Европейским союзом. Лидер-партнер проекта - департамент развития и экономики города Нарва.
- Развитие своих прибрежных территорий Нарва и Ивангород начали сообща в 2006 году с первого совместного проекта "Развитие уникального эстонско-российского крепостного ансамбля как единого туристического продукта и сохранение культурного и туристического наследия". За ним последовали другие проекты, включая последний - "Речные променады III". Информация обо всех них общедоступна на веб-сайте: www.forttour.net