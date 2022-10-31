За последние два года каждый четвертый клинический психолог в Эстонии отказался от работы в больнице или уменьшил там нагрузку. В результате этого, как пишет новостной портал Rus.err.ee, увеличилось количество частных приемов, за которые пациенты должны платить из своего кармана.
Бесплатная помощь клинических психологов становится все менее доступной
Об этой проблеме свидетельствуют, как указывает Rus.err.ee, данные опроса Профессионального союза клинических психологов Эстонии, в котором приняла участие половина клинических психологов страны.
"Уход специалистов из государственной системы здравоохранения означает, что психиатрическая помощь становится доступной в первую очередь для более обеспеченных людей", - выразил обеспокоенность руководитель Коалиции психического здоровья и благополучия Эстонии Отт Оя. "Душевное здоровье определяет качество жизни и является одной из причин нетрудоспособности, однако основанная на солидарности система здравоохранения в Эстонии не оправдывает ожидания людей".
Весной 2022 года Профессиональный союз клинических психологов Эстонии собрал данные о рабочей нагрузке своих членов. Результаты были ошеломляющими: за последние два года 16% клинических психологов полностью перешли из больниц в частный сектор, 12% - частично, и только 4% увеличили свою нагрузку в больницах. Целых 7% квалифицированных клинических психологов совсем отказались от работы по этой специальности.
По словам председателя правления Профессионального союза клинических психологов Эстонии Ириса Веллинга, ситуация критическая. "Мы видим, что наши психологи продолжают покидать систему государственного здравоохранения. Чтобы замедлить снижение доступа к психологическому лечению, необходимо обеспечить мотивирующие условия труда в системе государственного здравоохранения".
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