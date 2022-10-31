Бесплатная помощь клинических психологов становится все менее доступной

Об этой проблеме свидетельствуют, как указывает Rus.err.ee, данные опроса Профессионального союза клинических психологов Эстонии, в котором приняла участие половина клинических психологов страны.

"Уход специалистов из государственной системы здравоохранения означает, что психиатрическая помощь становится доступной в первую очередь для более обеспеченных людей", - выразил обеспокоенность руководитель Коалиции психического здоровья и благополучия Эстонии Отт Оя. "Душевное здоровье определяет качество жизни и является одной из причин нетрудоспособности, однако основанная на солидарности система здравоохранения в Эстонии не оправдывает ожидания людей".

Весной 2022 года Профессиональный союз клинических психологов Эстонии собрал данные о рабочей нагрузке своих членов. Результаты были ошеломляющими: за последние два года 16% клинических психологов полностью перешли из больниц в частный сектор, 12% - частично, и только 4% увеличили свою нагрузку в больницах. Целых 7% квалифицированных клинических психологов совсем отказались от работы по этой специальности.