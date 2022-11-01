Терье Раттур: Как выжить?

Начиная с 20 октября у нас со вторника по субботу ждут в спа, ресторане и отеле только взрослых посетителей, а воскресенье и понедельник мы оставили для семей. Как и раньше, по утрам для всех местных школ и детсадов проводятся уроки плавания, а также тренировки клуба плавания "Aktiiv". По-прежнему по утрам в выходные тут ждут на малышовое плавание. Кроме того, в каникулы можно с понедельника по четверг посещать купальный дом в вечернее время до шести часов.

Энергетический кризис ни для кого не новость. То, что водные центры и бассейны в три-четыре раза более энергоемкие, чем обычные здания, тоже для всех очевидно. Если продолжить тут простую математику, то это означает также сильно возросшие счета за электроэнергию.

В нормальной рыночной ситуации ясно, что когда растут входные цены, то нужно, с одной стороны, оптимизировать расходы, а с другой - повышать цену. Однако нормальной рыночной ситуации в настоящий момент не найти и во всей Европе. И смешно было бы надеяться, что найти ее можно в Эстонии, тем более в Мяэтагузе. Мы решили оптимизировать и не повышать цену, ведь стоимость билета в купальный дом уже достигла ценового потолка.