Что за причины вынуждают какое-то предприятие совершать крутой поворот? К примеру, в случае отеля мызы Мяэтагузе - перепрофилироваться в отель для взрослых.
Терье Раттур: Как выжить?
Начиная с 20 октября у нас со вторника по субботу ждут в спа, ресторане и отеле только взрослых посетителей, а воскресенье и понедельник мы оставили для семей. Как и раньше, по утрам для всех местных школ и детсадов проводятся уроки плавания, а также тренировки клуба плавания "Aktiiv". По-прежнему по утрам в выходные тут ждут на малышовое плавание. Кроме того, в каникулы можно с понедельника по четверг посещать купальный дом в вечернее время до шести часов.
Энергетический кризис ни для кого не новость. То, что водные центры и бассейны в три-четыре раза более энергоемкие, чем обычные здания, тоже для всех очевидно. Если продолжить тут простую математику, то это означает также сильно возросшие счета за электроэнергию.
В нормальной рыночной ситуации ясно, что когда растут входные цены, то нужно, с одной стороны, оптимизировать расходы, а с другой - повышать цену. Однако нормальной рыночной ситуации в настоящий момент не найти и во всей Европе. И смешно было бы надеяться, что найти ее можно в Эстонии, тем более в Мяэтагузе. Мы решили оптимизировать и не повышать цену, ведь стоимость билета в купальный дом уже достигла ценового потолка.
Тяжело не только предприятиям, трудно приходится также частным лицам. Большая часть людей испытывает трудности с оплатой счетов за отопление, с выживанием в условиях общего роста цен. К тому же поступающим на счета зарплате или пенсии грозит из-за инфляции почти 20-процентное удешевление. То есть первое, на чем люди начинают экономить, - это развлечения: походы в кино, посещение заведений общепита, отдых в спа. Что, в свою очередь, означает, что во всех заведениях размещения Эстонии сокращается число клиентов и, чтобы привлечь этих немногочисленных посетителей, во всей Эстонии начинается ценовая гонка. Однако ни для одного предприятия такая гонка не может продолжаться долго с точки зрения жизнеспособности.
Поскольку наш маленький отель за предшествующие годы был сделан очень энергоэффективным, то перед нами стояла задача сохранить и даже увеличить как заполняемость отеля, так и цену услуги. Как делать это на фоне остывания экономики?
В предпринимательстве говорят: выделяйся или умри! В хорошие времена этот принцип большей частью не действует, однако теперь, в условиях энергетического кризиса, он действует даже еще сильнее. Мы не хотели умереть и закрыть спа-отель. Нам нужно было быстро изменить бизнес-модель, чтобы выжить. В нашем здании имеются две части - спа и отель. Расходы спа на сегодня в три раза превышают его доходы. До сих пор мы за счет оборота гостиничной части покрывали образующийся в спа-части минус.
Читателю стоит задуматься вот о чем: эстонский внутренний турист, располагающийся в нашем отеле, во многом оплачивает льготный билет в купальный дом для местных. То есть если мы не хотим прекратить коммерческую деятельность, то должны сделать работу гостиничной части еще более прибыльной.
"В предпринимательстве говорят: выделяйся или умри!"
Терье Раттур, член правления ТОО "Mehntack"
При прибыльной деятельности любого предприятия существует точка равновесия. До 2019 года она наблюдалась у нас при 50-процентной заполняемости. При нынешних же ценах для этого требуется уже 70-процентная заполняемость с сохранением или иногда даже повышением средней продажной цены номера. Как достичь этого в случае данных фоновых систем? Только путем очень специфического отличия, каковым в данном случае является совершенно уникальная для Эстонии концепция отеля для взрослых.
Если частные лица в случае биржевого пакета следили за почасовыми ценами на электроэнергию - когда стирать и когда отапливать дом, - то на местные семьи возложена своего рода миссия перестроить свой недельный ритм и найти возможность посещать спа в отведенные для них два дня. Тем самым они внесут свой вклад в то, чтобы местный спа-отель не закрыл свои двери. Ведь если это произойдет, то поплавать не сможет уже никто - ни школы, ни детсады, ни местные жители, ни чужие.
Появления новых отвечающих нуждам потребления Эстонии электромощностей не обещают еще года три. Ясно, что большинство частных владельцев не смогут так долго доплачивать своим предприятиям. Однако совершенно немыслимо, чтобы общественными деньгами дотировали какое-нибудь, так сказать, муниципальное предприятие. И мы опять возвращаемся в ту же точку: чтобы избежать закрытия, необходим радикальный поворот.
Это решение было принято не впопыхах. Мы сравнили статистику и увидели, что, к сожалению, жители самой Алутагузеской волости пользуются спа в три раза меньше, чем люди, приезжающие из соседних волостей или городов. Кроме того, клиентов с детьми было меньше всего - купальным домом чаще всего пользовались проживающие в Алутагузе пенсионеры. Из статистики следовало также, что наиболее популярным среди местных семей с детьми днем является воскресенье, которое так и осталось в распоряжении семей.
Коллектив отеля мызы Мяэтагузе просит местных жителей отнестись с пониманием к тому, что вышеназванные изменения сделаны с учетом всех фоновых систем и только для того, чтобы спа-отель смог пережить трудные времена и сохранить предлагаемые услуги для всех заинтересованных. Ведь невозможно такое отношение, дескать, если уж нельзя ходить плавать всю неделю, то пусть этого заведения не будет вообще.
Мы получаем много позитивных откликов и поддержки от своих посетителей, которые уже на 76 процентов заполняли наш отель в первую неделю работы по новой концепции. К сожалению, всегда находятся такие, кому не годятся ни скамейка, ни дерево и кто отказывается понять фоновые системы, сосредоточившись только на собственном эго, описывая это со своей субъективной колокольни. К счастью, их совсем немного. Ругать и провоцировать работников отеля некрасиво, и это, скорее, создает очень неприятное впечатление о них самих, девальвируя также их собственные достоинство и человечность.
И в заключение: тому самому эстонскому внутреннему туристу, по сути, все равно, выживет или умрет один из спа-отелей где-то на краю Эстонии. Он пожмет плечами и продолжит свою обычную жизнь. Я же прошу местных жителей посмотреть на происходящее, скорее, таким образом, что в отеле мызы Мяэтагузе делают что-то необычайно смелое и другое, желая сохранить для местных людей этот прекрасный и милый отель со всеми его услугами. Единственная вещь - надо перепланировать повседневную рутину своей семьи. Пожалуйста, поддержите нашу деятельность, потому что в этом процессе ничего легкого нет.