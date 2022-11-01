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ОДИН ВОПРОС ⟩ Как вы аргументируете выплату большей зарплаты учителям в Ида-Вирумаа?

Северное побережье
Как вы аргументируете выплату большей зарплаты учителям в Ида-Вирумаа?
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Тынис Лукас.
Тынис Лукас. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Государство планирует со следующего учебного года повышение зарплаты учителей, и самое большое повышение ожидается в Ида-Вирумаа, где зарплаты преподающих на эстонском языке педагогов вырастут почти до 3000 евро.

Министр образования и науки ТЫНИС ЛУКАС ("Isamaa"):

- Аргумент такой, что едущие в Ида-Вирумаа люди в общем-то будут вынуждены из-за рабочего места сменить также свое место жительства. Им придется принять в этом смысле самое капитальное решение на своем жизненном пути. В Харьюмаа и Таллинне человеку в общем случае не приходится менять место жительства из-за рабочего места. Поэтому и другие госсистемы применяли такое. В системах внутренней обороны, безопасности и юстиции надбавка к зарплате для постоянно и долго работающих в Ида-Вирумаа людей существовала всегда, в том числе для того, чтобы удавалось нанять туда людей.

Кроме того, есть подъемные пособия с коэффициентом 1,3 для тех, кто едет в Ида-Вирумаа, чтобы трудиться учителем, прямо из университета.

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