Старые мастера привели "HITO/Karjamaa" к четвертой победе

"HITO/Karjamaa" к концу первого периода вел в счете 57:44. Во втором периоде команде с официальным названием "TalTech BS/Fenster/TSK" несколько раз удавалось сократить разницу до семи очков, но игра уже не была по-настоящему ровной.

39-летний Трумм и 37-летний Симм, отсутствовавшие в двух предыдущих играх, на этот раз снова вышли на площадку и показали, какой вес эти двое имеют в успехе команды. Особенно это актуально в игре под кольцом.

В борьбе под щитом ида-вируская команда была сильнее - 49:39. На счету Трумма 16 подборов, у Симма - десять. Симм стал самым результативным в команде с 21 очком. Трумм набрал 13 очков, но его кпд, или коэффициент эффективности, был наилучшим в команде - 29. У Симма этот показатель составил 23, у играющего тренера 38-летнего Марго Тали, сделавшего аж девять результативных передач, - 22.

Также снова хорошо сыграл 17-летний Керт Каземетс. Его результативность на этот раз была чуть ниже, чем в предыдущих играх сезона, но 15 очков, пять подборов и три результативных передачи также стали достойным вкладом.