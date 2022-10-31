Энн Кяйсс странствует теперь по небесным тропам

В начале 1990-х годов Энна Кяйсса пригласили в Ида-Вируское уездное управление на должность советника по туризму. Энн еще в 1993 году говорил в интервью "Северному побережью", что Ида-Вирумаа - самый перспективный туристический регион Эстонии. "Нигде нет столь разных ландшафтов и культурных объектов, как у нас", - говорил Кяйсс в то время, когда верящих в возможность ида-вирумааского туризма было значительно меньше, чем скептиков. В том же интервью он говорил о создании шахтного музея, который и появился восемь лет спустя.

С 1965 года Кяйсс входил в эстонскую сборную как по горному, так и по пешему и лыжному туризму, являясь также ее капитаном и тренером. Эстонский союз туризма включил Кяйсса в сотню самых выдающихся путешественников и турдеятелей Эстонии 20-го века.

Тем, кто ходил вместе с Энном Кяйссом в походы, запомнились его бесконечный оптимизм и особое чувство юмора. "Я очень несловоохотливый человек, но мне удается довольно хорошо скрывать это" - такова была одна из его любимых фраз, которой он характеризовал себя сам.