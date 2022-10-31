В понедельник в 75-летнем возрасте скончался являвшийся на протяжении полувека одним из символов туристической жизни Ида-Вирумаа Энн Кяйсс, под чьим руководством был создан среди прочего и шахтный музей.
Энн Кяйсс странствует теперь по небесным тропам
- Энн был яркой звездой, легендой и мирового уровня мастером приключений. У него имелись оригинальные, глубокие идеи, и он был последовательным при их осуществлении и привлечении других людей. Он обладал огромной верой в свои начинания и тогда, когда они еще опережали время, - сказала координатор Ида-Вирумааского туристического кластера Кадри Ялонен.
Она добавила, что Энн Кяйсс сыграл ключевую роль в том, что из Ида-Вирумаа сформировался туристический уезд с приключенческим направлением. Кяйсс вложил очень много труда, чтобы сделать Ида-Вирумаа известным - посредством участия в ярмарках-выставках, своими письменными работами и устными выступлениями, а также в качестве гида для сотен туристических групп.
По словам Ялонен, Кяйсс как ведущий туристических кружков и руководитель походов тысячам человек привил любовь к путешествиям, расширил их кругозор. По инициативе Кяйсса в его родных местах в Кохтла-Нымме создали каменное святилище. "Шахтного музея тоже, очевидно, не было бы, если бы Энн так сильно не отстаивал его создание", - отметила Ялонен.
Уроженец Ляхте (Тартумаа) Энн Кяйсс приехал в Кохтла-Ярве после учебы в Тартуском университете. Он работал на шахте, руководил спортивной жизнью и местным туристическим клубом, был туринструктором, водившим тысячи эстоноземельцев в походы по пустыням Средней Азии, на Камчатку и Курильские острова, а также в другие края. Позднее одним из его любимых мест стала Норвегия, где он провел десятки путешествий в качестве гида. "Когда в средней школе спрашивали, кем ты хочешь быть, я отвечал, что кругосветным путешественником", - вспоминал он.
В начале 1990-х годов Энна Кяйсса пригласили в Ида-Вируское уездное управление на должность советника по туризму. Энн еще в 1993 году говорил в интервью "Северному побережью", что Ида-Вирумаа - самый перспективный туристический регион Эстонии. "Нигде нет столь разных ландшафтов и культурных объектов, как у нас", - говорил Кяйсс в то время, когда верящих в возможность ида-вирумааского туризма было значительно меньше, чем скептиков. В том же интервью он говорил о создании шахтного музея, который и появился восемь лет спустя.
С 1965 года Кяйсс входил в эстонскую сборную как по горному, так и по пешему и лыжному туризму, являясь также ее капитаном и тренером. Эстонский союз туризма включил Кяйсса в сотню самых выдающихся путешественников и турдеятелей Эстонии 20-го века.
Тем, кто ходил вместе с Энном Кяйссом в походы, запомнились его бесконечный оптимизм и особое чувство юмора. "Я очень несловоохотливый человек, но мне удается довольно хорошо скрывать это" - такова была одна из его любимых фраз, которой он характеризовал себя сам.
В то же время он признавался, что всем хорошим, что есть в нем, он обязан своим спутникам по путешествиям. "В горах вероятность встретить хороших людей выше, чем в произвольной компании. Там отбраковывают нытиков и слабаков, остаются самые дельные. И чтобы не опозориться перед ними, ты прилагаешь усилия, чтобы развиваться".