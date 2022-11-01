По результатам очередной оценки земли стоимость земли в Ида-Вирумаа увеличилась в 7,8 раза по сравнению с предыдущей оценкой в 2001 году.
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Земля подорожала, земельный налог увеличится
Земля подорожала, земельный налог увеличится
При очередной оценке земли в 2022 году все 761286 земельных участков в Эстонии получили новую стоимость, то есть цену налогообложения земли. Оценка была сделана путем анализа сделок купли-продажи в базе данных сделок с недвижимостью Земельного департамента по состоянию на 30 июня.
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