Земля подорожала, земельный налог увеличится

При очередной оценке земли в 2022 году все 761286 земельных участков в Эстонии получили новую стоимость, то есть цену налогообложения земли. Оценка была сделана путем анализа сделок купли-продажи в базе данных сделок с недвижимостью Земельного департамента по состоянию на 30 июня.

Оценка в 2001 году была сделана с гораздо более высоким уровнем обобщения и недостаточной объективностью, потому что информации о сделках с недвижимостью было намного меньше, чем сейчас, сказала Вероника Ильсян, руководитель проекта очередной оценки земли Земельного департамента. По ее словам, в то время во многом использовалась косвенная информация, а результаты оценки представлялись по ценовым зонам. На этот раз данных о сделках с недвижимостью было достаточно, чтобы рассчитать стоимость каждого участка земли.