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Земля подорожала, земельный налог увеличится

Кюлли Крийс
, журналист
Земля подорожала, земельный налог увеличится
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За 21 год больше всего выросла стоимость сельскохозяйственных и жилых земель.
За 21 год больше всего выросла стоимость сельскохозяйственных и жилых земель. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

По результатам очередной оценки земли стоимость земли в Ида-Вирумаа увеличилась в 7,8 раза по сравнению с предыдущей оценкой в 2001 году.

При очередной оценке земли в 2022 году все 761286 земельных участков в Эстонии получили новую стоимость, то есть цену налогообложения земли. Оценка была сделана путем анализа сделок купли-продажи в базе данных сделок с недвижимостью Земельного департамента по состоянию на 30 июня.

Оценка в 2001 году была сделана с гораздо более высоким уровнем обобщения и недостаточной объективностью, потому что информации о сделках с недвижимостью было намного меньше, чем сейчас, сказала Вероника Ильсян, руководитель проекта очередной оценки земли Земельного департамента. По ее словам, в то время во многом использовалась косвенная информация, а результаты оценки представлялись по ценовым зонам. На этот раз данных о сделках с недвижимостью было достаточно, чтобы рассчитать стоимость каждого участка земли.

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