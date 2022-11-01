Вт, 1.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать
Для подписчиков

Переходящее в гадание на ромашке создание нового властного союза в Кохтла-Ярве продолжится

Эрик Гамзеев
, журналист
Переходящее в гадание на ромашке создание нового властного союза в Кохтла-Ярве продолжится
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Сергей Бучинский (второй справа) сообщил в субботу, что не участвует в создаваемой коалиции, однако уже в воскресенье поменял мнение.
Сергей Бучинский (второй справа) сообщил в субботу, что не участвует в создаваемой коалиции, однако уже в воскресенье поменял мнение. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Создание нового властного союза, имеющего в Кохтла-Ярвеском горсобрании большинство всего в один голос, превратил в выходные в гадание на ромашке входящий в лагерь соцдемов Сергей Бучинский, который сообщил в субботу, что в создании союза он более не участвует, однако в воскресенье свое мнение изменил.

В субботу Сергей Бучинский сообщил в социальных сетях, что выходит из коалиционных переговоров с избирательным союзом "Restart Kohtla-Järve", поскольку для него неприемлемо то, что депутаты этого избирательного союза в четверг проголосовали в горсобрании в отличие от других членов создаваемой коалиции и вместе с противоположным лагерем за выражение недоверия мэру Тоомасу Наэлю в ситуации, когда до этого уже было снято с должности горуправление.

По результатам этого голосования Наэлю, в отличие от большинства других отстраненных от должностей не являющемуся подозреваемым в коррупционном скандале, пришлось в один день выйти из состава горуправления, а два подозреваемых вице-мэра смогут оставаться на своих местах до формирования нового горуправления.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх