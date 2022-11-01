Переходящее в гадание на ромашке создание нового властного союза в Кохтла-Ярве продолжится

В субботу Сергей Бучинский сообщил в социальных сетях, что выходит из коалиционных переговоров с избирательным союзом "Restart Kohtla-Järve", поскольку для него неприемлемо то, что депутаты этого избирательного союза в четверг проголосовали в горсобрании в отличие от других членов создаваемой коалиции и вместе с противоположным лагерем за выражение недоверия мэру Тоомасу Наэлю в ситуации, когда до этого уже было снято с должности горуправление.