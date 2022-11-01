Создание нового властного союза, имеющего в Кохтла-Ярвеском горсобрании большинство всего в один голос, превратил в выходные в гадание на ромашке входящий в лагерь соцдемов Сергей Бучинский, который сообщил в субботу, что в создании союза он более не участвует, однако в воскресенье свое мнение изменил.
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Переходящее в гадание на ромашке создание нового властного союза в Кохтла-Ярве продолжится
Переходящее в гадание на ромашке создание нового властного союза в Кохтла-Ярве продолжится
В субботу Сергей Бучинский сообщил в социальных сетях, что выходит из коалиционных переговоров с избирательным союзом "Restart Kohtla-Järve", поскольку для него неприемлемо то, что депутаты этого избирательного союза в четверг проголосовали в горсобрании в отличие от других членов создаваемой коалиции и вместе с противоположным лагерем за выражение недоверия мэру Тоомасу Наэлю в ситуации, когда до этого уже было снято с должности горуправление.