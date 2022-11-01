Адвокат Осипенко находит, что вотумы недоверия устранили угрозу коррупции в Кохтла-Ярве

28 октября Юри Леппик подал в прокуратуру заявление с просьбой отменить ходатайство об аресте, поскольку, по его мнению, риска коррупции больше не существует. В заявлении защитник указывает, что 27 октября Кохтла-Ярвеское городское собрание отправило в отставку всех чиновников собрания и городской управы, получивших подозрения прокуратуры, пишет rus.postimees.ее. "Этим прокуратура добилась быстрой и эффективной смены лиц, осуществляющих власть в Кохтла-Ярве, а лица, которые подозревались, больше не обладают полномочиями", - отмечает Леппик.