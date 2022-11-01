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Адвокат Осипенко находит, что вотумы недоверия устранили угрозу коррупции в Кохтла-Ярве

Эрик Калда
, журналист
Адвокат Осипенко находит, что вотумы недоверия устранили угрозу коррупции в Кохтла-Ярве
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Прокуратура по-прежнему настаивает на аресте Николая Осипенко.
Прокуратура по-прежнему настаивает на аресте Николая Осипенко. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik / Arhiiv

Ходатайство о задержании предпринимателя Николая Осипенко, которому предъявлено подозрение в коррупции, следовало бы отменить, так как после состоявшихся в Кохтла-Ярве вотумов недоверия угрозы коррупции больше нет, находит защитник Осипенко присяжный адвокат Юри Леппик.

28 октября Юри Леппик подал в прокуратуру заявление с просьбой отменить ходатайство об аресте, поскольку, по его мнению, риска коррупции больше не существует. В заявлении защитник указывает, что 27 октября Кохтла-Ярвеское городское собрание отправило в отставку всех чиновников собрания и городской управы, получивших подозрения прокуратуры, пишет rus.postimees.ее. "Этим прокуратура добилась быстрой и эффективной смены лиц, осуществляющих власть в Кохтла-Ярве, а лица, которые подозревались, больше не обладают полномочиями", - отмечает Леппик.

"Выдвинутое прокуратурой предположение о том, что существует большой риск того, что Николай Осипенко может уйти от производства, теперь также необоснованно: с 06.10.2022 мера пресечения гарантирует, что Осипенко может покинуть место жительства только с разрешения прокуратуры", - подчеркивает защитник.

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