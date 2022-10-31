Около трехсот родителей выступили в защиту уволенного директора гимназии

Обращение родителей учащихся распечатано в четырнадцати копиях и под ними собраны подписи в общей сложности 288 человек. Обращение зарегистрировано Нарвской горуправой 31 октября.

Такое же обращение родители направили 28 октября в Министерство образования и науки, которое и сделало ранее предписание относительно Ирины Янович, не имеющей высшего образования на степени магистра.

Следуя министерскому предписанию, Нарвская горуправа расторгла договор с Янович с 26 октября. Перед этим горуправа безрезультатно попросила министерство продлить срок предписания в отношении Янович, так как директор гимназии с нынешней осени учится в вузе, чтобы получить магистерскую степень.

"По нашему мнению, такое решение, принятое в середине учебного года, особенно в период перехода на эстоноязычное обучение и реорганизации нарвской школьной сети, крайне необдуманно и несвоевременно. Мы переживаем, что увольнение директора нарушит мир в школьной семье и негативно скажется на учебном процессе в гимназии", - пишут родители учащихся в обращении. "Просим продлить срок предписания директору Ирине Янович на период обучения в магистратуре", - сказано в заключении родительского обращения.

В начале обращения подписавшиеся похвалили Янович в качестве директора. Например: "Считаем, что в школе создана удобная учебная среда для учащихся, в том числе и украинских детей".

"Дети знают, что в любой ситуации они могут обратиться к директору, который всегда выслушает, поддержит и поможет", - также сказано в коллективном обращении.

Мэр Нарвы Катри Райк ранее говорила "Северному побережью", что увольнение директора гимназии было в ведении отдела культуры Нарвской горуправы, решение было принято руководителем отдела Ларисой Дегель. Дегель комментировала это так: "Чтобы действующий директор гимназии мог выполнить предписание, город запросил от Министерства образования и науки продление срока на два года, но, несмотря на эту просьбу, позиция Минобрнауки осталась неизменной. В ответе, полученном в третью неделю октября, было объявлено, что срок выполнения предписания не продлен".