Экс-глава Кайтселийта будет баллотироваться в Ида-Вирумаа

"Да, он будет баллотироваться в Ида-Вирумаа", - подтвердили ERR в Партии реформ.

Однако пока беспартийный Меэлис Кийли, который был главой Кайтселийта с 2012 по 2019 год, не утвержден первым номером реформистов в Ида-Вирумаа. "Это решат внутренние выборы", - сообщила пресс-служба партии.

Как рассказывает Rus.err.ee, Меэлис Кийли родился 20 марта 1965 года. Он учился в Балтийском колледже обороны, в Римском колледже обороны НАТО, защитил степень магистра в Военном колледже США.

Кийли с 1993 года служил на различных постах в Кайтселийте, Балтийском батальоне, был заместителем начальника эстонского контингента миссии ООН в Южном Ливане. В 2008-2010 годах являлся военным атташе Эстонии в США, а с 2010 по 2012 год был начальником Балтийского колледжа обороны.