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Универсальная услуга электроснабжения теперь доступна малым предприятиям

Северное побережье
Универсальная услуга электроснабжения теперь доступна малым предприятиям
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Счетчик дистанционного учета потребления электроэнергии.
Счетчик дистанционного учета потребления электроэнергии. Фото: Михкель Марипуу

Универсальной услугой электроснабжения в Эстонии могут пользоваться с 1 ноября не только бытовые потребители, но и малые предприятия, о чем сообщил новостной портал Rus.err.ee.

На универсальную услугу могут перейти коммерческие предприятия с числом работников менее 50 человек и валютой баланса не более 10 млн евро, а также предприниматели-физические лица, фонды и некоммерческие объединения с годовым потреблением электричества не более 1 гигаватт-часа.

Перевод таких клиентов на универсальную услугу будет осуществляться не автоматически, а только по их желанию, отмечает Rus.err.ee.

Согласно сообщению госкомпании "Eesti Energia", коммерческим клиентам разошлют соответствующие уведомления. Если клиент захочет воспользоваться универсальным тарифом задним числом с 1 ноября, то он должен будет заявить о согласии перейти на универсальную услугу не позднее 23 ноября.

В настоящий момент услуга предлагается коммерческим клиентам по цене 16,04 цента за киловатт-час с добавлением месячной платы 1,658 евро, но эти цены могут в будущем измениться. К указанным тарифам еще добавляется налог с оборота.

Для коммерческих клиентов услуга будет доступна до конца 2023 года. При этом, в отличие от бытовых потребителей, коммерческие клиенты не освобождаются от уплаты неустойки, если при переходе на универсальную услугу они досрочно расторгнут свой нынешний договор электроснабжения с фиксированным тарифом.

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