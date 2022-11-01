Универсальная услуга электроснабжения теперь доступна малым предприятиям

На универсальную услугу могут перейти коммерческие предприятия с числом работников менее 50 человек и валютой баланса не более 10 млн евро, а также предприниматели-физические лица, фонды и некоммерческие объединения с годовым потреблением электричества не более 1 гигаватт-часа.

Перевод таких клиентов на универсальную услугу будет осуществляться не автоматически, а только по их желанию, отмечает Rus.err.ee.

Согласно сообщению госкомпании "Eesti Energia", коммерческим клиентам разошлют соответствующие уведомления. Если клиент захочет воспользоваться универсальным тарифом задним числом с 1 ноября, то он должен будет заявить о согласии перейти на универсальную услугу не позднее 23 ноября.

В настоящий момент услуга предлагается коммерческим клиентам по цене 16,04 цента за киловатт-час с добавлением месячной платы 1,658 евро, но эти цены могут в будущем измениться. К указанным тарифам еще добавляется налог с оборота.