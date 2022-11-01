Универсальной услугой электроснабжения в Эстонии могут пользоваться с 1 ноября не только бытовые потребители, но и малые предприятия, о чем сообщил новостной портал Rus.err.ee.
Универсальная услуга электроснабжения теперь доступна малым предприятиям
На универсальную услугу могут перейти коммерческие предприятия с числом работников менее 50 человек и валютой баланса не более 10 млн евро, а также предприниматели-физические лица, фонды и некоммерческие объединения с годовым потреблением электричества не более 1 гигаватт-часа.
Перевод таких клиентов на универсальную услугу будет осуществляться не автоматически, а только по их желанию, отмечает Rus.err.ee.
Согласно сообщению госкомпании "Eesti Energia", коммерческим клиентам разошлют соответствующие уведомления. Если клиент захочет воспользоваться универсальным тарифом задним числом с 1 ноября, то он должен будет заявить о согласии перейти на универсальную услугу не позднее 23 ноября.
В настоящий момент услуга предлагается коммерческим клиентам по цене 16,04 цента за киловатт-час с добавлением месячной платы 1,658 евро, но эти цены могут в будущем измениться. К указанным тарифам еще добавляется налог с оборота.
Для коммерческих клиентов услуга будет доступна до конца 2023 года. При этом, в отличие от бытовых потребителей, коммерческие клиенты не освобождаются от уплаты неустойки, если при переходе на универсальную услугу они досрочно расторгнут свой нынешний договор электроснабжения с фиксированным тарифом.