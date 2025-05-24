Вврач не обязан знать иностранный язык, но услуга должна быть оказана

Канцлер права Юлле Мадизе заявила, что, хотя закон не требует от врачей знания иностранных языков, пациент должен получить медицинскую помощь. Об этом пишет новостной портал Rus.ERR
Юлле Мадизе подчеркнула, что это - многогранная проблема.
"С одной стороны, медицинский работник должен быть уверен, что он понимает пациента, поскольку это создает предпосылку для оказания качественной медицинской помощи. Закон не может требовать от врача знания иностранного языка. С другой стороны, в интересах пациента получить максимально понятную информацию о своем здоровье и лечении. Это ясно указывает на необходимость организации медицинских услуг таким образом, чтобы языковой барьер можно было преодолеть как можно более гладко", - сказала канцлер права.
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