Изменения в налогообложении пенсий по старости произойдут в январе

- На данный момент доход пенсионеров освобожден от уплаты подоходного налога в размере 500 евро, с ростом дохода эта ставка начинает снижаться. Однако с января для людей, которые достигли возраста пенсионера по старости, будет действовать минимум в размере 704 евро и это не изменится, если человек продолжает работать. Таким образом у всех людей в возрасте пенсионера по старости, пенсия которых превышает 500 евро, на руках будет оставаться немного больше денег, - сказала Марипуу.

Работающие пенсионеры, которые достигли или достигнут в 2023 году возраста пенсионера по старости, и чья пенсия составляет менее 704 евро, могут применить оставшуюся часть минимума к своей заработной плате. Для этого нужно подать своему работодателю заявление с указанием оставшейся не облагаемой налогом разницы, которую работодатель будет учитывать при выплате зарплаты. Ответственность за точность суммы лежит на работнике. Если работник не может вычислить, какая часть от полагаемого ему минимума может быть применена к зарплате или он не желает применять ее к ней, то в следующем году при заполнении налоговой декларации для возвращения переплаченного налога, следует сообщить работодателю о нежелании использования минимума в отношении зарплаты.

Как прокомментировала министр социальной защиты Сигне Рийсало, рост пенсий со следующего года и освобождение от уплаты подоходного налога в размере средней пенсии станут лишь частью мер, предпринятых за последние два года для укрепления чувства стабильности среди пожилых людей.