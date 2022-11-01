Не подлежащий обложению подоходным налогом минимум для людей, достигших возраста пенсионера по старости, вырастет с января 2023 года до ставки средней пенсии по старости, которая составит 704 евро. Вместе с этим базовая часть пенсии поднимется на 20 евро.
Изменения в налогообложении пенсий по старости произойдут в январе
Изменение не подлежащего обложению подоходным налогом минимума привязано к возрасту, поэтому минимум в размере 704 евро будет действовать и для тех, кто достиг возраста пенсионера по старости, но еще не вышел на пенсию. Изменение касается и тех, кто достигнет возраста пенсионера по старости в течение 2023 года.
Для пенсионеров, которые не достигли соответствующего возраста, но получают, например, льготную пенсию, система освобождения от уплаты подоходного налога останется прежней.
Если раньше пенсионер по старости мог сам решать, будет ли он применять не облагаемый налогом минимум к своей пенсии или нет, то с 2023 года такой возможности больше не будет.
Департамент социального страхования сообщил, что будет ежемесячно, начиная с января, применять минимум в размере 704 евро ко всем выплачиваемым пенсиям по старости. Это означает, что если у человека пенсия составляет менее 704 евро брутто, то подоходный налог на нее начисляться не будет. Обращаться или подавать заявление в Департамент социального страхования для этого не нужно.
К сведению: возраст пенсионера по старости в 2023 году составит 64 года и 6 месяцев. В том году возраста пенсионера по старости достигнут люди, родившиеся до июля 1959 года.
С размером начисляемой пенсии брутто можно самостоятельно ознакомиться на портале www.eesti.ee.
По словам гендиректора Департамента социального страхования Марет Марипуу, речь идет о существенном изменении, поскольку в дальнейшем средняя пенсия по старости будет освобождена от подоходного налога.
- На данный момент доход пенсионеров освобожден от уплаты подоходного налога в размере 500 евро, с ростом дохода эта ставка начинает снижаться. Однако с января для людей, которые достигли возраста пенсионера по старости, будет действовать минимум в размере 704 евро и это не изменится, если человек продолжает работать. Таким образом у всех людей в возрасте пенсионера по старости, пенсия которых превышает 500 евро, на руках будет оставаться немного больше денег, - сказала Марипуу.
Работающие пенсионеры, которые достигли или достигнут в 2023 году возраста пенсионера по старости, и чья пенсия составляет менее 704 евро, могут применить оставшуюся часть минимума к своей заработной плате. Для этого нужно подать своему работодателю заявление с указанием оставшейся не облагаемой налогом разницы, которую работодатель будет учитывать при выплате зарплаты. Ответственность за точность суммы лежит на работнике. Если работник не может вычислить, какая часть от полагаемого ему минимума может быть применена к зарплате или он не желает применять ее к ней, то в следующем году при заполнении налоговой декларации для возвращения переплаченного налога, следует сообщить работодателю о нежелании использования минимума в отношении зарплаты.
Как прокомментировала министр социальной защиты Сигне Рийсало, рост пенсий со следующего года и освобождение от уплаты подоходного налога в размере средней пенсии станут лишь частью мер, предпринятых за последние два года для укрепления чувства стабильности среди пожилых людей.
- Этой осенью мы повысили пособие для одиноко проживающего пенсионера с 115 до 200 евро, провели реформу системы попечения, в результате которой с июля следующего года место в доме попечения для получателя средней пенсии станет доступнее. Этой же осенью было выплачено разовое пособие для смягчения роста цен в размере 50 евро в том числе и всем людям пенсионного возраста по старости. Я очень рада, что за такое короткое время мы смогли воплотить в жизнь эти изменения, и я знаю, что работа, нацеленная на благополучие пожилых людей, в любом случае продолжается, - отметила министр.