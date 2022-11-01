По данным Департамента статистики, промышленные предприятия в Эстонии произвели в сентябре продукции в постоянных ценах на 7,5% меньше, чем в этом же месяце 2021 года.
Объемы промышленного производства в сентябре уменьшились
Производство увеличилось в сентябре только в одном секторе из трех - в энергетике на 3,5%, однако сократилось в обрабатывающей промышленности на 7,6% и в горнодобывающей промышленности на 27,1%.
По словам аналитика Департамента статистики Хелле Бундер, сокращение объемов промышленного производства в сентябре наблюдалось в более половины отраслей обрабатывающей промышленности. "Среди наиболее весомых отраслей рост наблюдался лишь в электронной промышленности и нескольких направлениях машиностроения, в частности в производстве электронного оборудования (18,1%), в производстве механических транспортных средств, прицепов и полуприцепов (11,3%), а также в ремонте машин и оборудования (14,2%)", - объяснила Бундер.
Среди наиболее весомых отраслей сокращение было в сфере обработки древесины (на 17,5%), в производстве изделий из металла (на 18,0%), электронного оборудования (на 3,7%) и продуктов питания (на 3,1%).