Объемы промышленного производства в сентябре уменьшились

Производство увеличилось в сентябре только в одном секторе из трех - в энергетике на 3,5%, однако сократилось в обрабатывающей промышленности на 7,6% и в горнодобывающей промышленности на 27,1%.

По словам аналитика Департамента статистики Хелле Бундер, сокращение объемов промышленного производства в сентябре наблюдалось в более половины отраслей обрабатывающей промышленности. "Среди наиболее весомых отраслей рост наблюдался лишь в электронной промышленности и нескольких направлениях машиностроения, в частности в производстве электронного оборудования (18,1%), в производстве механических транспортных средств, прицепов и полуприцепов (11,3%), а также в ремонте машин и оборудования (14,2%)", - объяснила Бундер.