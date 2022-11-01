Состояние дел в эстонском здравоохранении Госконтроль нашел довольно плачевным

Отделение экстренной медицины по-прежнему является тем местом, где урегулируются узкие места других уровней здравоохранения, но это дорого и обременительно для системы. 57% из тех, кто обращается в отделение экстренной медицины, имеют незначительные проблемы со здоровьем. Основная причина этого явления - неоднородная доступность семейной медицинской помощи.

Существенная нехватка персонала, которая вскоре может значительно обостриться, царит и в сфере психического здоровья. Более половины врачей-психиатров находятся в пенсионном возрасте или достигнут пенсионного возраста в ближайшее время. По данным Института развития здоровья, в 2021 году в Эстонии работало 222 психиатра, в том числе 18 детских и подростковых психиатров. Таким образом, в Эстонии на 100 тысяч населения приходится примерно 15 психиатров, что явно меньше, чем в странах Северной Европы. Для сравнения, в 2019 году, по данным ОЭСР, количество психиатров на 100 тысяч населения составляло 26 в Норвегии, 24 в Финляндии, 23 в Швеции, 23 в Литве и 16 в Латвии.

Согласно плану развития специальности психиатрии, составленному Эстонским обществом психиатров, ожидаемое число психиатров должно быть на 30–40 человек больше, чем в настоящее время, а также, помимо первичного уровня, необходимо 130-160 клинических психологов. Также не хватает школьных психологов и медсестер по психическому здоровью.

Государственный контроль считает, что следует больше инвестировать в профилактику. К сожалению, проблемы со здоровьем у детей остаются незамеченными, поскольку большое количество детей не посещают медицинский осмотр. В то время как 88–96% детей в возрасте до 2 лет проходили регулярные медицинские осмотры, в возрасте 3–6 лет этот показатель составил всего лишь 6%. При этом 43% детей в возрасте от 3 до 6 лет годами вообще оставались вне поля зрения медицинского работника, так как ни разу не проходили медицинский осмотр.