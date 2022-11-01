Нехватка работников стала одним из самых больших препятствий для оказания медицинских услуг, которое, судя по развитию ситуации, еще более обострится. Однако решения, необходимые для функционирования и реорганизации в новых условиях, которые касались бы семейной медицины, упорядочения больничной сети и финансирования здравоохранения, по-прежнему ждут принятия. Об этом всем говорится в отчете Госконтроля, переданном в Рийгикогу.
Состояние дел в эстонском здравоохранении Госконтроль нашел довольно плачевным
Государственный контролер Янар Хольм 1 ноября передал спикеру Рийгикогу Юри Ратасу годовой отчет Государственного контроля, в котором на этот раз основное внимание уделяется тенденциям в эстонском здравоохранении.
- Несмотря на то, что о нехватке медицинских работников говорят давно, проблема обострилась - в Эстонии не хватает семейных врачей, большие очереди к врачам-специалистам, и при этом проблемы на других уровнях лечения накапливаются в области сестринского дела и экстренной медицины, - говорит госконтролер Янар Хольм. - Таким образом, визит к врачу и лечение начинаются позже, чем могли бы, что, в свою очередь, наносит больший ущерб здоровью, еще больше обременяет систему здравоохранения, страдающую от нехватки персонала, и увеличивает расходы на здравоохранение».
Хольм указал, что, особенно из-за проблем с персоналом, вероятно, в ближайшем будущем жителям Эстонии придется быть готовыми к тому, что медицинские услуги не будут доступны единообразно и иметь одинаковое качество по всей стране. Быстрого решения проблемы нехватки персонала не существует, поскольку обучение длится годами, а результаты увеличения заказа на обучение медицинских работников будут видны только в отдаленном будущем. Недостаточно только увеличить заказ на обучение медицинских работников, поскольку уже сейчас не все учебные места заполнены. На вакантные учебные места в сфере здравоохранения необходимо найти хороших студентов в ситуации, когда нехватка рабочей силы задает тон во многих сферах, а конкуренция идет за одних и тех же людей.
- Эстонскому здравоохранению не хватает не столько анализа или стратегий, сколько воли, смелости и способности реализовать договоренности, – говорит Янар Хольм. - Главное - четко осознавать, что нам придется справляться с меньшим количеством врачей и медсестер, чем необходимо, при этом болезней и проблем будет не меньше.
Госконтроль в своем годовом отчете делает вывод, что особенно остро ощущается нехватка медсестер, психиатров, врачей экстренной медицины и семейных врачей. В некоторые периоды рост числа медицинских работников имел тенденцию к снижению.
Недавнее увеличение заказа на обучение медицинских работников имело большое значение, но его результатов придется ждать еще не один год. Например, чтобы покрыть минимальную потребность в новых работниках в области экстренной медицины за ближайшие десять лет, должно быть 30-40 мест резидентуры в год. А претендентов насчитывается всего 10–12 человек.
Если по соотношению врачей к населению Эстония находится на среднем уровне стран-членов ОЭСР, то по количеству медсестер Эстония несколько отстает. Если среднее количество медсестер на 1000 человек в странах-членах ОЭСР составляет 9,4, а в странах Северной Европы - 13,7, то в Эстонии этот показатель равен 6,48. Прием людей на обучение сестринскому уходу растет, но влияние этого будет видно только спустя годы.
Госконтроль обращает внимание, что трудности с оказанием семейной медицинской помощи со временем только обострились. Примерно половина семейных врачей находится в возрасте 60 лет или старше, т. е. они либо уже достигли пенсионного возраста, либо, при желании, могут выйти на пенсию в ближайшее время. По состоянию на декабрь 2020 года в Эстонии было 737 списков семейного врача, из которых 48 не имели постоянного семейного врача. К июню 2022 г. число списков без семейного врача (т. е. с замещающим врачом) увеличилось еще на шесть. В 13 списках временное замещение длилось пять или более лет.
Отделение экстренной медицины по-прежнему является тем местом, где урегулируются узкие места других уровней здравоохранения, но это дорого и обременительно для системы. 57% из тех, кто обращается в отделение экстренной медицины, имеют незначительные проблемы со здоровьем. Основная причина этого явления - неоднородная доступность семейной медицинской помощи.
Существенная нехватка персонала, которая вскоре может значительно обостриться, царит и в сфере психического здоровья. Более половины врачей-психиатров находятся в пенсионном возрасте или достигнут пенсионного возраста в ближайшее время. По данным Института развития здоровья, в 2021 году в Эстонии работало 222 психиатра, в том числе 18 детских и подростковых психиатров. Таким образом, в Эстонии на 100 тысяч населения приходится примерно 15 психиатров, что явно меньше, чем в странах Северной Европы. Для сравнения, в 2019 году, по данным ОЭСР, количество психиатров на 100 тысяч населения составляло 26 в Норвегии, 24 в Финляндии, 23 в Швеции, 23 в Литве и 16 в Латвии.
Согласно плану развития специальности психиатрии, составленному Эстонским обществом психиатров, ожидаемое число психиатров должно быть на 30–40 человек больше, чем в настоящее время, а также, помимо первичного уровня, необходимо 130-160 клинических психологов. Также не хватает школьных психологов и медсестер по психическому здоровью.
Государственный контроль считает, что следует больше инвестировать в профилактику. К сожалению, проблемы со здоровьем у детей остаются незамеченными, поскольку большое количество детей не посещают медицинский осмотр. В то время как 88–96% детей в возрасте до 2 лет проходили регулярные медицинские осмотры, в возрасте 3–6 лет этот показатель составил всего лишь 6%. При этом 43% детей в возрасте от 3 до 6 лет годами вообще оставались вне поля зрения медицинского работника, так как ни разу не проходили медицинский осмотр.
Учащается отказ детей от вакцинации, что может привести к возврату опасных заболеваний. В результате предыдущей успешной вакцинации в Эстонии почти исчезли многие опасные заболевания. К сожалению, увеличился отказ от вакцинации, например, против дифтерии, полиомиелита и коклюша. В зависимости от вакцины, в 2014 году насчитывалось от 1,9% до 3,5% отказавшихся, а в 2021 году - уже от 3,8% до 7,8%.