Необходимость содержания погранпункта "Нарва-2" поставлена под сомнение

Глава таможенного отдела Налогово-таможенного департамента Ээрик Хельдна сказал в передаче "Интервью недели" на телеканале ETV+, что поддерживает ранее прозвучавшее предложение Департамента полиции и погранохраны о закрытии погранпункта "Нарва-2".

- Этот пункт сегодня обслуживает очень узкую часть населения. Я не вижу в нем никакой практической ценности, помимо того, что это - дополнительный канал риска, канал для обхода санкций и контрабанды. Я не могу сказать что это основной проблемный канал, но если мы можем освободить таможенников от этой работы и направить туда, где нужно уделять больше внимания проверкам товаров или людей, которые пересекают границу, я только за, - высказался Хельдна.

В то же время он признал, что политической воли для закрытия этого пункта в Эстонии нет. "Таможня не принимает такие решения", - напомнил он.

Кренгольмский пограничный пункт "Нарва-2" является только пешеходным погранпунктом, сопредельным с аналогичным российским погранпунктом "Парусинка". Он предназначен только для жителей Эстонской Республики и Российской Федерации, работает при этом не круглосуточно, а с 9 до 19 часов.

У людей, пересекающих границу через "Нарва-2", при себе могут быть только вещи, необходимые для путешествия, и вещи для некоммерческих целей. Перенос коммерческого товара или товара, требующего таможенного декларирования, через этот погранпункт запрещен.